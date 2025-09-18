Tabăra Națională „Tradiție și noutate” – Ediția 2025, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Anul acesta, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează și găzduiește Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, aceasta făcând parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate” al Patriarhiei Române. Tabăra se desfășoară în perioada 15–21 septembrie 2025, la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, și reunește 46 de tineri din diferite zone ale țării, alături de 12 voluntari.

Joi, 18 septembrie, participanții au primit vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul adresat tinerilor, ierarhul le-a vorbit despre dobândirea sfințeniei și despre întâlnirile providențiale cu oameni duhovnicești, capabile să schimbe viața unui tânăr și să-i așeze pașii pe calea cea bună. Îndemnul Înaltpreasfinției Sale a fost ca fiecare să caute modele autentice și să-și zidească sufletul prin apropierea de Dumnezeu și de oamenii luminați de harul Lui.

La finalul întâlnirii, Părintele Mitropolit Andrei i-a binecuvântat pe fiecare în parte și le-a oferit cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

De asemenea, marți, 16 septembrie, tinerii au primit vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care le-a adresat o cuvântare duhovnicească pe tema „Cum să ne purtăm credința în societatea actuală”. Cu acest prilej, ierarhul le-a oferit participanților cartea „Să participăm la Ospățul Credinței”.

De asemenea, marți, 16 septembrie, tinerii au primit vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit o rugăciune de binecuvântare și le-a adresat o cuvântare duhovnicească pe tema „Cum să ne purtăm credința în societatea actuală”. Cu acest prilej, ierarhul le-a oferit tinerilor cartea „Să participăm la Ospățul Credinței”.

Tabăra este organizată de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români Cluj (ATCOR Cluj).

Programul cuprinde activități variate: seri duhovnicești, discuții cu preotul taberei, rugăciuni împreună, participarea la Sfânta Liturghie – unde tinerii dau răspunsurile liturgice –, ateliere creative, activități sportive, drumeții în împrejurimi și vizite la câteva mănăstiri din Arhiepiscopie, între care mănăstirile Nicula, Salva și Rebra-Parva. Toate acestea au menirea de a oferi participanților atât întărire sufletească, cât și prietenii trainice, într-un cadru de libertate și bucurie, conform coordonatorului taberei, Andrei Toșa, din cadrul Biroului de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului.

Începând cu anul 2016, în Patriarhia Română se desfășoară Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate”, care își propune să răspundă nevoilor de formare ale tinerilor, în vederea consolidării vieții de comuniune, solidaritate creștină, prietenie, apartenență și respect față de Biserică. După o pauză între anii 2020–2022, ediția din acest an este a șaptea. Taberele se desfășoară la nivelul fiecărui centru mitropolitan din țară, iar participanții sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din toate eparhiile Patriarhiei Române.

20 de ani de activități de tineret în Arhiepiscopia Clujului

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aniversează anul acesta 20 de ani de când organizează activități de tineret dedicate copiilor și adolescenților, precum tabere, zile de poveste, schimburi de experiență, traininguri sau pelerinaje. Inițiativa acestor proiecte aparține vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, iar activitățile au fost coordonate îndeaproape de vrednicul de pomenire Episcop Vasile Flueraș (Someșanul).

Din anul 2011, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, aceste proiecte cu și pentru tineri au continuat și s-au dezvoltat constant. Astfel, Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români (ATCOR) a fost înființată printr-o hotărâre a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la data de 19 februarie 2013, cu scopul de a susține activitățile de tineret din cele trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului.

Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului, în parteneriat cu ATCOR, ASCOR Cluj-Napoca și alte asociații de tineret, oferă tinerilor din cele două județe ale Eparhiei (Cluj și Bistrița-Năsăud) oportunități de dezvoltare activă și armonioasă, într-un cadru în care dezvoltarea personală se împletește firesc cu creșterea duhovnicească. Prin toate activitățile desfășurate, sunt promovate valorile credinței ortodoxe, responsabilitatea față de aproapele și grija față de creația lui Dumnezeu.

Tabere ortodoxe și noi inițiative pentru tineri

Vara aceasta au fost organizate opt tabere la Mărișel, județul Cluj, la care au participat aproximativ 540 de copii, adolescenți și tineri, cu sprijinul a peste 100 de voluntari (tineri, studenți sau părinți), „care aleg să dăruiască altora ceea ce au primit ei înșiși de la Biserică”, conform organizatorilor.

Pe lângă cele opt tabere, Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului organizează anul acesta și Tabăra „Tradiție și noutate” (amintită mai sus), precum și o tabără de iarnă. La aceste activități sunt participanți din mai multe zone ale țării, precum și din diaspora.

Tabere de vară la Centrul Misionar de Tineret din Sângeorz-Băi

Pe parcursul verii, mii de copii, adolescenți și tineri au participat la taberele de vară organizate și la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, aflat în subordinea Arhiepiscopiei Clujului, care anul acesta marchează zece ani de activitate.

„Pe 7 iulie 2015, într-o zi călduroasă de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a săvârșit slujba de binecuvântare a acestui loc deosebit. A fost prezent și Preasfințitul Părinte Vasile. Timpul a trecut incredibil de repede… Dar mă bucur că a trecut cu folos. Au fost zece ani plini de viață, de rugăciune, de lacrimi de bucurie, de zâmbete sincere, de prietenii care au durat și de suflete care s-au apropiat mai mult de Biserică și de Dumnezeu. Fiecare vară, fiecare tabără, fiecare rugăciune rostită între zidurile acestui centru a lăsat o amintire frumoasă în inimile celor care i-au trecut pragul”, a declarat preotul Tudor Mudure-Iacob, unul dintre coordonatorii proiectului, fost inspector eparhial de tineret al județului Bistrița-Năsăud, în prezent manager al Școlii Primare „Sfântul Stelian” din Bistrița.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Hristofor Cimpoeșu și ATCOR Cluj