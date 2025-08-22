Tabăra Ortodoxă „Vacanță în pridvorul Bisericii” – Parohia Ortodoxă Dumbrăveni, Protopopiatul Beclean, Ediția a IX-a

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiescop și Mitropolit Andrei, Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Dumbrăveni, județul Bistrița-Năsăud, a organizat în zilele de 18-19 august cea de-a IX-a ediție a Taberei de vară „Vacanță în pridvorul Bisericii”.

Evenimentul a reunit cu mult entuziasm peste 80 copii și tineri, care au trăit împreună momente de rugăciune, comuniune și bucurie.

Scopul taberei a fost acela de a le oferi copiilor și tinerilor o experiență vie a credinței ortodoxe, de a-i apropia de Dumnezeu și de semeni într-un cadru natural, recreativ și educativ. Sub coordonarea părintelui paroh Leon Drăgan și a doamnei preotese Ioana, activitățile au îmbinat armonios rugăciunea cu învățătura, jocul cu tradiția, iar rezultatul a fost o atmosferă de lumină și bucurie.

Activități variate pentru trup și suflet

Programul taberei a fost bogat și divers. Copiii au participat la cateheze, rugăciuni de dimineață care a constituit încununarea duhovnicească a acestor întâlniri. Atelierul „Întreabă Preotul” și cateheza despre Creștinul În Biserică au deschis copiilor o perspectivă mai profundă asupra credinței și a Tainei comuniunii cu Hristos.

În paralel, au fost organizate ateliere creative și educative: cusut și tradiții, pictură, confecționarea de brățări, brelocuri și semne de carte, curs de bune maniere, educație civică și prim-ajutor, zumba, jocuri ludice și de cunoaștere, exerciții de creativitate pentru dezvoltarea abilităților sociale. și activități sportive. Copiii au cântat împreună cântece religioase și patriotice, s-au jucat, au râs și au învățat lecții prețioase despre prietenie, curaj și responsabilitate.

Pentru mulți, aceste zile au reprezentat o alternativă sănătoasă și frumoasă de petrecere a vacanței.

„A fost o experiență inedită pentru toți copiii. Și o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber. Ne-am făcut noi prieteni și ne-am bucurat de frumusețile naturii. Cel mai mult mi-a plăcut atelierul de cusut&tradiții, si Activitățile sportive cu domnul Francisc Gal. Am aflat cum să ne descurcăm în situațiile de urgență, codul bunelor maniere și cum să aranjăm corect masa cu dr Gabriela Barta, de asemenea, ne-a ajutat să dezvoltăm compasiunea și să înțelegem valoarea unei vieți. Am fost încântați să ne realizăm propriile brelocuri&semne de carte și să le ducem acasă. Mulțumim părintelui și doamnei preotese! Atelierele și taberele pe care le organizează sunt cele mai frumoase evenimente din satul nostru”, a mărturisit Adina, una dintre elevele participante la tabără.

Mulțumiri celor implicați

Organizarea acestei tabere nu ar fi fost posibilă fără implicarea multor oameni de suflet. Părintele Leon Drăgan a transmis recunoștință tuturor colaboratorilor:

Domnului Francisc Gal și Asociației Club Sportiv Libra Star pentru activitățile sportive dinamice, concursurile pline de energie și pentru implicarea constantă! Apreciem dăruirea cu care ne însoțiți de fiecare dată – sunteți un partener de nădejde în bucuria și dezvoltarea copiilor!

Doamnei Oana Mureșanu, pentru energia și veselia cu care i-a învățat pe copii la cursul de Zumba;

Doamnei Coptil Zorica, pentru atelierul de cusut și pentru frumusețea tradițiilor românești transmise copiilor;

Doamnei Dr. Gabriela Barta, pentru cursul de bune maniere și lecțiile de politețe prezentate într-un mod atractiv și educativ;

Voluntarilor Protopopiatului Beclean, pentru atelierele handmade, jocurile de cunoaștere și exercițiile de creativitate;

Cadrelor didactice, gospodinelor din sat, sponsorilor, donatorilor și Primăriei, pentru sprijinul necondiționat.

Bucuria copiilor a fost cea mai frumoasă răsplată pentru toată osteneala și dăruirea organizatorilor.

Concluzie – Importanța comuniunii și a taberelor ortodoxe

Tabăra „Vacanță în pridvorul Bisericii” a dovedit încă o dată cât de important este pentru tineri să trăiască experiențe de credință și comuniune. Rugăciunea, prietenia, jocul și învățătura s-au unit într-o atmosferă de bucurie, întărind legătura dintre copii, părinți, dascăli și Biserică.

Direcțiile pe care le urmăresc aceste tabere sunt clare și esențiale:

Să arătăm tinerilor că Biserica este aproape de ei, este un mare „Acasă” în care se pot simți iubiți și primiți.

Să-i încurajăm că, prin muncă și seriozitate, pot reuși în viață și își pot clădi un viitor frumos.

Să-i asigurăm de sprijinul și dragostea noastră, a adulților, în această creștere și formare a lor.

Astfel de tabere nu sunt doar simple activități de vacanță, ci adevărate școli ale sufletului, unde copiii învață că viața lor are valoare, că sunt chemați la iubire și la bucurie, iar Biserica îi va însoți mereu pe acest drum. Mare ne-a fost bucuria când, pe lângă copiii și tinerii din parohia noastră, s-au înscris și participanți din Dej, Beclean, Bistrița, dar și din satele vecine. Această deschidere arată că tabăra a devenit un loc de întâlnire și de comuniune pentru mulți, un spațiu în care nu contează locul de unde vii, ci dorința de a te apropia de Dumnezeu și de a trăi împreună bucuria credinței.

Dar poate cel mai mare dar pe care ni l-a lăsat această tabără a fost bucuria din ochii copiilor – acea lumină curată și sinceră pe care numai sufletul de copil o poate oglindi. Am văzut lacrimi de emoție la rugăciunea de seară, am auzit râsete curate în jocurile de cunoaștere, am simțit inimi care au bătut la unison în cântările patriotice și religioase. Toate acestea ne arată că aceste momente nu sunt trecătoare, ci rămân adânc sădite în sufletul lor.

Copiii nu vor uita niciodată aceste clipe petrecute împreună. Peste ani, când vor fi adulți și viața le va aduce greutăți, își vor aminti cu emoție de rugăciunile rostite sub cerul liber, de chipurile prietenilor dragi și de căldura Bisericii care i-a primit ca pe niște fii iubiți. Poate că vor uita jocurile, poate nu-și vor mai aminti fiecare atelier în parte, dar vor păstra în inimă sentimentul de a fi fost iubiți, ocrotiți și valorizați.

Aceasta este adevărata misiune a taberei: să planteze semințe de lumină și credință în sufletele tinerilor, semințe care vor rodi în timp și vor aduce roade frumoase pentru Biserică și pentru neamul nostru.

De aceea, fiecare ediție a taberei este o mărturie vie că Biserica știe să fie aproape de copii, știe să le vorbească pe limba lor, să le mângâie sufletele și să le deschidă porți către cer. Într-o lume grăbită și adesea rece, astfel de tabere sunt o oază de har și de iubire, un prilej de a redescoperi bucuria de a fi împreună și de a fi ai lui Hristos.

Și dacă bucuria copiilor a fost cea mai frumoasă răsplată pentru noi, atunci putem spune că această tabără a fost cu adevărat o mică icoană a Împărăției lui Dumnezeu – unde rugăciunea se împletește cu râsul, iar iubirea lui Hristos coboară în inimile tuturor.