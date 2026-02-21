Târg caritabil de mărțișoare, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca

Asociația de tineri Govora și Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca organizează duminică, 22 februarie 2026, un Târg caritabil de mărțișoare, în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.

Evenimentul va avea loc în curtea bisericii, după Sfânta Liturghie, oferind credincioșilor posibilitatea de a susține, printr-un gest simbolic, activitatea centrului care se îngrijește de copiii aflați în suferință.

Târgul îmbină tradiția mărțișorului – simbol al primăverii, al speranței și al reînnoirii – cu spiritul solidarității creștine, invitând comunitatea să transforme bucuria oferirii unui mărțișor într-un sprijin concret pentru cei care au nevoie de ajutor.

Prin această inițiativă caritabilă, organizatorii doresc să aducă lumină și speranță în viețile copiilor și familiilor sprijinite de Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor”.