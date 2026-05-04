Târgul „Produs de România” revine la Cluj-Napoca

Asociația Produs de Cluj, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, organizează, în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, în perioada 8–10 mai 2026, pe Platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, o nouă ediție a târgului Produs de România, eveniment dedicat promovării producătorilor autentici, gastronomiei locale, meșteșugurilor și valorilor culturale românești.

Timp de trei zile, clujenii sunt invitați să descopere produse autentice din mai multe zone ale țării, preparate tradiționale, obiecte realizate de meșteșugari, dar și ateliere pentru copii inspirate din universul tradițional, de la război de țesut și roata olarului, la atelier de creație de păpuși tradiționale, alături de alte activități care aduc mai aproape meșteșugul și bucuria lucrului făcut cu migală, într-un program dedicat întregii familii.

În fiecare zi, de la ora 16:00, scena târgului va găzdui spectacole folclorice, într-un program artistic care completează experiența evenimentului și aduce publicului momente dedicate muzicii și tradițiilor românești.

Ediția din acest an reunește, din nou, alături de producători din România, și participanți din Republica Moldova, prin proiectul Produs în Hâncești, inițiat de Consiliul Raional Hâncești după modelul Asociației Produs de Cluj. Prezenți la fiecare ediție a târgului de până acum, partenerii din Hâncești revin la Cluj, reconfirmând o colaborare construită în timp și un parteneriat bazat pe promovarea valorilor autentice de pe ambele maluri ale Prutului.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Produs de Cluj s-a născut din convingerea că producătorii autentici și valorile locale merită susținute consecvent și aduse mai aproape de oameni. A fost, de la început, un proiect construit cu viziune și cu încredere în ceea ce comunitățile pot oferi valoros.

Produs de România a apărut firesc, ca o extindere a acestei construcții, iar colaborarea pe care o avem, de ani buni, cu partenerii din Republica Moldova, prin proiectul Produs în Hâncești, confirmă forța unui model născut la Cluj și crescut prin parteneriate autentice. Ne bucurăm că acest eveniment a devenit un reper și invităm publicul să se bucure de o nouă ediție care aduce împreună autenticitate, gust și oameni frumoși.”

Prin acest eveniment, Consiliul Județean Cluj continuă demersurile de susținere a producătorilor și de promovare a patrimoniului gastronomic și cultural românesc.

Programul de vizitare este zilnic între 10:00 și 21:00, iar accesul publicului este gratuit.

Partener principal al evenimentului este Vel Pitar, prin brandul Dor.

Produs de România – cu oameni, cu suflet, cu fapte.