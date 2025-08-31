Târnosirea bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Moisei III

Duminică, 31 august 2025, ultima din anul bisericesc, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, din Protopopiatul Vișeu. Parohia este păstorită de pr. Carol Constantin Nagyoși.

O ctitorie de 18 ani, încununată prin târnosire

În cuvântul rostit, Preasfințitul Iustin a subliniat eforturile depuse de-a lungul celor aproape două decenii de construcție:

„După 18 ani de eforturi, timp în care părintele arhimandrit Ioan Horea, împreună cu credincioșii, au ridicat această biserică minunată, putem spune că s-a zidit o ctitorie pentru veșnicie. Deși părintele arhimandrit a trecut la Domnul după doar doi ani de slujire, lucrarea începută de el a continuat prin părintele Constantin și prin sprijinul comunității, al autorităților și al celor plecați în străinătate. Avem acum o biserică frumoasă, cu arhitectură neoromânească și cu o pictură deosebită, semnată de Emil Dunăre”, a spus ierarhul.

Biserica a primit al doilea hram, alături de cel al Acoperământului Maicii Domnului – „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Istoricul parohiei

Parohia Moisei III își are începuturile în anul 1867, ca parte a Mănăstirii Moisei. După numeroase transformări, în 2007 parohia s-a separat de mănăstire, devenind de sine stătătoare.

În 24 iunie 2007 a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, iar până în 2010 s-au ridicat lăcașul, clopotnița și altarul de vară. După trecerea la cele veșnice a arhimandritului Ioan Horea, lucrările au fost continuate de actualul paroh, pr. Carol Constantin Nagyoși. În anii următori au fost construite casa parohială, sala socială, anexele și clopotnița, iar în 2015 s-au adăugat iconostasul din lemn de cireș și cele șapte clopote.

Între 2016 și 2019 biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă, realizată de Emil Dunăre, iar lucrările au fost sprijinite de credincioși, autoritățile locale, Consiliul Județean Maramureș și Secretariatul de Stat pentru Culte.

Rânduiala târnosirii

Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfințitul Iustin în fruntea unui sobor de preoți și diaconi din parohiile din zonă. După citirea rugăciunilor rânduite, biserica a fost unsă cu Sfântul și Marele Mir la exterior și în interior, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate Sfinte Moaște ale Sfântului Mucenic Filipos de la Niculițel, împreună cu Documentul de Sfințire.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe altarul nou sfințit, cu răspunsurile date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Distincții și recunoștință

În semn de apreciere, pr. paroh Carol Constantin Nagyoși a fost hirotesit iconom stavrofor. Au fost conferite medalii și diplome de recunoștință Consiliului și Comitetului Parohial, primarului Grigore Tomoiagă, fostului primar Toader Ștețcu, precum și arhimandritului Ioan Horea, ctitorul bisericii. Cu Diploma Anului omagial au fost distinși numeroși binefăcători, între care viceprimarul Matei Tomoiagă, Consiliul Local Moisei și pictorii Emil Dunăre și Liviu Iștvan.

Prin târnosirea din 31 august 2025, credincioșii din Moisei au primit un nou lăcaș de închinare, rod al jertfei și al credinței comunității, așezat sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfinților Martiri Brâncoveni.

