Târnosirea bisericii Parohiei Ortodoxe Lazuri, județul Satu Mare

„Comunitatea credincioșilor ortodocși din Parohia Lazuri, în apropierea Municipiului Satu Mare, din Protopopiatul Satu Mare, are un număr de aproximativ șapte sute de suflete și conviețuiesc în interiorul unei comunități maghiare majoritare. Comuna aceasta are șase mii de persoane, șase mii de suflete. Ortodocșii sunt cam 13% din comunitate și au avut vrednicia să dorească să-și construiască o biserică. Au avut o biserică veche, am putea

spune mai mult locaș de cult decât biserică. Improvizată. Și s-au hotărât, în 2007, să construiască o biserică nouă. Pe atunci era preot Flaviu Balș. El a început cu credincioșii. În 2017 au reușit să o acopere, dar tot atunci a ars și biserica veche, care era din bârne, din lemn. Și atunci s-au mutat în biserica aceasta. De când a venit părintele Ioan Samir Mureșan, au reușit să o îmbrace exterior, să o tencuiască interior, să pună mobilierul frumos, să o înnobileze atât de minunat și lucru de mare calitate. Au făcut un mozaic cu icoana hramului, „Învierea Domnului” sau „Duminica Domnului”. Sfântul Apostol Toma este protectorul acestei biserici. Și am venit cu bucurie. Noi am pus piatra de temelie în noiembrie 2007. Și am mai fost de multe ori de atunci. Era o comunitate mică și trebuiau ajutați. Toate acestea, se vede că părintele Samir Ioan iubește mult pe Dumnezeu și împreună cu el credincioșii că au făcut lucruri de foarte bună calitate. Vor continua să picteze biserica și vom reveni cu bucurie când va fi momentul. Deocamdată sfințim Altarul și catapeteasma, ca să aibă spațiu de cult potrivit pentru credința și dragostea lor pe care au arătat-o față de Dumnezeu. Ne bucurăm că suntem în atmosfera post pascală, în atmosfera acelor răstimpuri, celor 40 de zile până la Înălțare. Lumina Învierii. Totul este binecuvântat și luminat și apreciem și prețuim lucrarea Părintelui și a credincioșilor și dăm slavă lui Dumnezeu pentru această minunată realizare care este ctitorie pentru veșnicie. Hristos a Înviat!”