Târnosirea bisericii Schitului „Cuvioasa Parascheva” din Strâmtura, de pe Valea Izei

Marți, 14 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii Schitului „Cuvioasa Parascheva de la Iași” din Strâmtura, Protopopiatul Sighet, și a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor impresionant de clerici.

Din sobor au făcut parte: Arhim. dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, Arhim. dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Nifon Neamciuc, egumenul schitului, Pr. Dan Ioan Sidău, protopopul Sighetului, alături de numeroși stareți și preoți din Eparhie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu.

La eveniment au fost prezenți primarul comunei Strâmtura, Ioan Pasere, consilieri locali, maici starețe și credincioși din întreaga zonă a Văii Izei.

Un loc de rugăciune ridicat cu jertfă și credință

Schitul „Cuvioasa Parascheva” a fost întemeiat în anul 2000, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire ÎPS Justinian Chira, iar din 2005 este condus de Protos. Nifon Neamciuc.

Biserica, construită în stil tradițional maramureșean, din lemn, între anii 2001–2015, este opera meșterilor Vasile Țiaruv din Poienile de sub Munte și Vasile Hotico din Ieud, sub coordonarea arhitectului Dorel Cordoș din Sighetu Marmației.

Pictura interioară, în tehnica al secco, a fost realizată în 2023 de Constantin Bumbu din Dej, împreună cu fiii săi, Emanuel și Liviu.

În cadrul slujbei, a fost sfințită Sfânta Masă cu Sfinte Moaște ale Sfântului Mucenic Filip de la Niculițel, fiind unse cu Sfântul și Marele Mir exteriorul bisericii și proscomidiarul.

În semn de recunoaștere a activității edilitar-gospodărești, egumenul Nifon Neamciuc a primit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, iar primarul Ioan Pasere – Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

Cuvântul Preasfințitului Iustin

În cuvântul rostit, ierarhul a evocat începuturile schitului și lucrarea de zidire duhovnicească împlinită aici în ultimii 25 de ani:

„Schitul Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Strâmtura a luat ființă în anul 2000, iar din 2005 Părintele Nifon a condus obștea cu multă jertfă. S-a ridicat o biserică frumoasă, în stil maramureșean, pictată în ultimii doi ani cu o lucrare luminoasă, neobizantină, neoromânească.”

Preasfințitul Părinte Iustin a subliniat legătura istorică și duhovnicească dintre Maramureș și Moldova:

„Sfânta Cuvioasă Parascheva este mult iubită de poporul român, numită nu doar ocrotitoarea Moldovei, ci și a întregii Românii. Bisericile din Maramureș și Transilvania și-au luat-o ocrotitoare tocmai pentru a arăta că suntem frați ortodocși cu cei din Moldova și din Țara Românească.”

Ierarhul a remarcat totodată rolul mănăstirilor ca centre de viață duhovnicească și misionară:

„Viața monahală și mănăstirile noastre sunt contraforții Bisericii. Ele nu sunt închise, ci misionare, slujind împreună cu preoții de mir poporul lui Dumnezeu și întărind credința ortodoxă.”

Două ocrotitoare pentru Schitul Strâmtura

Cu prilejul târnosirii, biserica schitului a primit hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași”, iar Preasfințitul Părinte Iustin a dăruit un al doilea hram, în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, sărbătorită la 7 august.

Despre însemnătatea momentului, Arhim. dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor, a spus:

„Astăzi s-au împlinit 25 de ani de la punerea pietrei de temelie și 20 de ani de la instalarea Părintelui Nifon ca egumen. Schitul de la Strâmtura a fost așezat sub ocrotirea celor două Cuvioase – Parascheva și Teodora – și desfășoară o activitate duhovnicească și culturală, prin atelierele sale de pictură, sculptură și icoane.”

Text: Andrei Fărcaș

Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului