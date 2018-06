Târnosirea bisericii Schitului Stârciu

Cu ocazia sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, vineri, 29 iunie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul obștii Schitului Stârciu, unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. După sfințirea lăcașului de cult, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de peste 20 de preoți și diaconi, între care s-au aflat și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacuviosul Părinte Protosinghel Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

La sărbătoare au participat numeroși credincioși veniți din satele învecinate, atrași fiind de încărcătura spirituală a acestui loc, dar și de frumusețea zonei.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, pentru bogata activitate administrativ-gospodărească și pastoral-duhovnicească, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru protosinghel pe Preacuviosul Părinte Rafael Blejan, egumenul Schitului Stârciu. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la acest lăcaș de cult. La rândul său, Preacuviosul Părinte egumen a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru distincție și i-a dăruit o icoană.

Biserica schitului este ridicată în apropierea locului cunoscut de către sătenii din localitatea Stârciu și din satele vecine sub denumirea de „Fântâna Leacului” sau „Izvorul îngerului” și se numește astfel, datorită faptului că, aici, există un izvor care își revarsă apele, anual, cu puţin timp înainte de praznicul Rusaliilor și care, după câteva săptămâni, seacă din nou. Pe locul acestui izvor, despre a cărui apă oamenii locului spun că are proprietăți miraculoase, ar fi existat, între secolele XI-XIII, o mănăstire, cunoscută în istorie sub numele de Mănăstirea Meseș.

Lucrările la biserica așezământului monahal au demarat în anul 2014, până în prezent, fiind realizate următoarele: în interior, pereții și bolta au fost izolate cu vată sticlată minerală, au fost lambrisate și lăcuite, s-a realizat instalația electrică, s-au montat candelabrele, pardoseala a fost acoperită cu parchet stratificat din lemn de dud lăcuit, s-au montat geamurile și ușile de acces, pe pereți au fost aplicate icoane imprimate pe pânză, s-au confecționat iconostasul din lemn de stejar, stranele din lemn de tei, precum și mobilierul bisericesc, s-au achiziționat un tetrapod și un baldachin pentru o icoană a Maicii Domnului, iar la intrarea în lăcașul de cult a fost amenajat un pangar. În exterior, biserica a fost lăcuită, fundația lăcașului de cult a fost tencuită și vopsită cu vopsea lavabilă, în jurul bisericii s-a amenajat un trotuar, a fost edificată o troiță și au fost ridicate un corp de chilii și alte clădiri anexe. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.