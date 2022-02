Teatrul „Puck” împlinește 72 de ani. Cum va fi marcată aniversarea

Între 4 și 6 februarie, micii spectatori clujeni sunt așteptați la sediul instituției, pentru a lua parte la spectacolele din cadrul evenimentului „Zilele Teatrului de Păpuși Puck – 72 de ani”.

Primul spectacol aniversar va avea loc vineri, 4 februarie, de la orele 9.30 și 10.30. Este vorba de „Állatmesék”/„Povești cu animale”, după Móricz Zsigmond, realizat de actorii Patka Ildikó, Pünkösti Laura și Urmánczi Jenő. Este o reprezentație în limba maghiară, veselă, muzicală și interactivă, concepută pentru copii de doi-patru ani.

De la ora 18, în aceeași zi, sala Teatrului „Puck” va găzdui spectacolul „Félúton”/„La jumătatea drumului”, realizat pentru adolescenți.

Echipa implicată în proiect a realizat spectacolul în spiritul adolescenței: cu experiență minimă, căutări permanente, ieșiri dese din zona de confort. Astfel s-a născut acest spectacol mozaic, folosind instrumentele de tip devised theatre, combinând trei teme: școala, familia și iubirea.

În distribuție: Balogh Dorottya și Mostis Balázs. Regia este semnată de Balogh Dorottya și Mostis Balázs, scenariul de Balogh Dorottya, iar asistent regie este Erdei Emese. Muzica din spectacol a fost compusă de Domokos Előd. Scenografie, costume și păpuși: Balogh Dorottya.

Spectacolul este prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este 14 ani.

Ziua de sâmbătă, 5 februarie, va începe cu spectacolul „A brémai muzsikusok”/„Muzicanții din Bremen”, după Frații Grimm, în regia lui Rumi László.

Povestea binecunoscută a „Muzicanților din Bremen” este o adaptare originală pentru secția maghiară a Teatrului de Păpuși „Puck”. Aventura celor patru muzicieni începe, în viziunea scenică a regizorului Rumi László, în momentul în care se termină istoria cunoscută din poveste: personajele își povestesc peripețiile din trecut, reflectând asupra traseului pe care l-au parcurs. Istorisirile lor sunt prezentate prin cântece, iar muzica live integrează toate momentele spectacolului.Distribuția este formată din Balogh Dorottya, Erdei Emese, Domokos Szabolcs, Kötő Áron și Mostis Balázs.

Spectacolul va fi prezentat în limba maghiară, iar vârsta minimă recomandată este de patru ani.

Tot sâmbătă, de la ora 18, este programat la sediul instituției spectacolul „Buzunarul cu pâine”, de Matei Vișniesc, în regia Ibolyei Varga. Este o tragicomedie absurdă despre conștiință, despre omenie, despre moarte și, în același timp, o critică adusă convențiilor morale în care se complace omul modern.

„Acesta, obsedat de sistemul de valori morale complexe pe care le-a construit, nu abandonează problema, dar nici nu o rezolvă. Stă și dezbate. Își umple buzunarele cu pâine, aruncă pâine în puț cu nemiluita în loc să scoată câinele disperat. Amână să acționeze eficient. Caută responsabili, caută soluții, face planuri, delegă acțiuni de salvare. Toate acestea le face de regulă din confortul unui fotoliu, în adăpostul teoriilor, ținând discursuri absurde despre cauze nobile”, declară Varga Ibolya.

Regia este semnată de Varga Ibolya, scenografia – Radu Lărgeanu, iar muzica – Venczel Péter. Distribuția este alcătuită din Dana Bonțidean și Adina Ungur, iar Cosmin Cîrlea asigură figurația.

Spectacolul va fi prezentat în limba română. Vârsta minimă recomandată este de 14 ani.

Totodată, duminică, 6 februarie, de la ora 12, va fi prezentat spectacolul „Pălăria buclucașă”, după o poveste de Tohby Riddle, un spectacol nonverbal conceput de Rachel War, din Marea Britanie. Este povestea incredibilă a unui tată și a fiicei lui, ale căror vieți se schimbă în ziua în care o pasăre își face cuib într-un loc neobișnuit… Viața le este dată peste cap, dar le schimbă și felul în care privesc lumea.

Andra Ștefan, regizor asistent, împreună cu actorii Andreea Roxana Bolovan, Dana Bonțidean, Ionuţ Constantinescu și Ion Iurcu, sub îndrumarea lui Rachel Warr, alături de compozitorul Simon Roth și scenografa Elena Ilaș au construit un spectacol sensibil și delicat, în care spectatorii vor descoperi o perspectivă inedită asupra ritmului vieții.

„A fost un mod de lucru nou pentru întreaga echipă și, la fel ca personajele din poveste, am învățat să gândim diferit despre felul în care ne conectăm unii cu alții și cu lumea din jurul nostru”, declară Rachel Warr, regizor și dramaturg specializat în teatrul de păpuși, colaborator al Norwich Puppet Theatre și Little Angel Theatre din Londra.

Dincolo de tumultul și agitația din fiecare zi, cei doi protagoniști ai piesei descoperă, alături de spectatori, dimensiunea interioară a vieții, sentimentele simple și lucrurile cu adevărat importante.

Spectacolul le este recomandat copiilor cu vârsta de peste cinci ani.

De asemenea, tot duminică, de la ora 18, este programat spectacolul „Aventurile lui Puck”, după „Visul unei noăți de vară”, de William Shakespeare, în regia lui Cristian Nedea.

Spiridușul Puck, al cărui nume îl poartă și teatrul clujean, le este spectatorilor călăuză printre diferite lumi: cea a zeilor, cea a zânelor și cea a muritorilor. Adaptarea scenică propune descifrarea tărâmurilor fantastice, prin intermediul teatrului de animație. Astfel, lumea muritorilor este reprezentată de păpuși în contrast cu lumea zeilor și a zânelor. Simbol al destinului, hâtrul Puck declanșează experiențe magice și situații haotice pline de umor.

„Este un spectacol adaptat după William Shakespeare într-o formulă esențializată. Un spectacol care se adresează cu precădere adolescenților, unul care trebuie să le trezească atât curiozitatea, cât și apetitul pentru marea cultură a lumii. O aventură a cunoașterii!”, declară Cristian Nedea.

În distribuție: Ionuț Constantinescu, Andreea Bolovan, Ion Iurcu, Radu Lărgeanu, Ramona Atănăsoaie, Angelica Pamfilie, Iulian Lungu, Robert Trifan și Călin Mureșan.

Scenografia și pictura sunt semnate de Elena Ilaș, sculptura de Florin Marin, ilustrația muzicală de Attila Nagy, light designul de Călin Negrea, iar regia tehnică de Mihai Pamfiloiu.

Spectacolul este prezentat în limba română, iar vârsta minimă recomandată este de zece ani.

Cum se achiziționează biletele

Biletul de intrare la spectacolele prezentate la sediul Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca la final de săptămână costă 40 de lei pentru adulți, 20 de lei pentru pensionari și 10 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.

Spectacolele anunțate pentru ziua de vineri vor avea bilete la prețul de 10 lei.

Abonamentul cuprinde șase intrări, la prețul de 60 de lei.

Biletele se achiziționează de la casieria din foaierul teatrului, înainte de intrarea la spectacole.

Rezervările pentru spectacolele Teatrului „Puck” se pot face și online, accesând linkul următor: http://puckpuppettheatre.eventbrite.com.

Mai multe detalii, aici: http://teatrulpuck.ro/termenii-si-conditiile-pentru-rezervarea-biletelor-la-teatrul-de-papusi-puck/?fbclid=IwAR2GBiQqztKR6CDqN8Qt_UKN06crD_c-cke2u33dL008xQzeAxrSmhnfdLQ.

Reguli de acces

Conform legislației în vigoare, participarea la spectacolele Teatrului de Păpuși „Puck” va fi permisă DOAR pentru pentru cei care prezintă certificate digitate ale Uniunii Europene privind COVID 19, care atestă una din următoarele situații:

– sunt vaccinați complet împotriva virusului SARS-CoV-2 (au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare)

– au trecut prin boală (se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).

– de asemenea, accesul va fi permis și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 (nu mai vechi de 72 de ore) sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu

virusul SARS-CoV-2 (nu mai vechi de 48 de ore).

Obligaţia de a prezenta certificatul verde se aplică în cazul persoanelor cu vârsta mai mare de 12 ani.

Spectatorii sunt rugați să respecte în continuare toate condițiile impuse de starea de alertă și să poarte mască de protecție.

Evenimentele se vor desfășura cu participarea spectatorilor în limita a maximum 30% din capacitatea sălii.

Scanarea codului QR de pe certificatul digital COVID-19 se va face folosind aplicația Check DCC, pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

Certificatul verde va fi însoţit obligatoriu de un act de identitate.

De asemenea, este recomandat să ajungă mai devreme cu aproximativ 30 de minute, pentru achiziționarea biletelor și pentru efectuarea triajului epidemiologic, pe baza verificării temperaturii.

Persoanele care nu acceptă să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. De asemenea, va fi interzisă intrarea persoanelor care manifestă febră sau probleme respiratorii.

Spectatorii își vor dezinfecta mâinile la intrare. Consumul de alimente și băuturi în locație este interzis.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul de Păpuşi „Puck” a fost înfiinţat în 1950 și se află în subordinea Consiliului Județean Cluj. Palmaresul instituției cuprinde peste 300 de premiere, atât la secţia română, cât şi la cea maghiară, precum și importante premii şi nominalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuşi „Puck” este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole pentru copii. Începând cu anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului Internaţional „Puck”, unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din septembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment dedicat întregii familii.

