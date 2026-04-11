Teologia Sâmbetei celei Mari

Sâmbăta Mare este „ziua tăcerii”, o tăcere plină de sens: nu absență, ci lucrarea tainică a lui Dumnezeu. În această zi se concentrează două realități esențiale: punerea în mormânt și coborârea la iad, prin care Hristos intră în adâncul morții pentru a o birui din interior. Este o zi de așteptare cosmică, în care întreaga creație stă în uimire înaintea acestei lucrări nevăzute.

Teologic, Sâmbăta Mare este legată profund de Botez: vechea practică a botezării catehumenilor în cadrul Liturghiei arată că a deveni creștin înseamnă a muri și a învia împreună cu Hristos.

Pastoral, participarea redusă la Liturghia din Sâmbăta Mare arată o pierdere a sensului duhovnicesc față de această etapă esențială dintre Cruce și Înviere. Redescoperirea ei presupune cateheză vie: explicarea sensului de „trecere”, de așteptare și de biruință ascunsă, dar și reîntoarcerea la Scriptură. În tradițiile vechi, citirea intensă a Bibliei în aceste zile ajuta credincioșii să intre în profunzimea misterului pascal.