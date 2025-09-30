În contextul provocărilor lumii de astăzi, Biserica consideră învățătura sa socială nimic altceva decât o transpunere fidelă a învățăturilor evanghelice, principii traduse în limbajul eticii de către teologul și intelectualul Dionisie Kenan Wang, directorul editorial al Revistei „Ortodoxia Maramureșeană”. D-l Dionisie ne-a vorbit despre rolul vivificator al Teologiei Sociale Ortodoxe în viața Bisericii; o ramură care inspiră Biserica să-și redobândească chemarea sfântă și curajul de a schimba din interior lumea cu toate provocările ei. Născut într-o țară caracterizată printr-un sincretism religios și cultural complex (China), d-l Dionisie a peregrinat în Brazilia, convertindu-se mai târziu la Ortodoxie în țara noastră, reușind ca cercetător dedicat dimensiunii sociale a credinței să îmbine claritatea ideilor cu finețea analizei. Prin studiile și reflecțiile sale asupra teologiei sociale ortodoxe, aduce în prim-plan o viziune în care spiritualitatea se întâlnește cu responsabilitatea comunitară, într-un dialog viu între Biserică și societate.

Radio Renasterea ,,Teologia Socială Ortodoxă, între ethos comunitar și provocări"- Constantin Grigore în dialog cu domnul Dionisie Kenan Wang