Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Societate

Testare gratuită a glicemiei, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului

de | nov. 14, 2025

Vineri, 14 noiembrie 2025, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, membrii cluburilor Lions din Cluj-Napoca vor organiza și desfășura, pentru al cincisprezecelea an consecutiv, o acțiune de testare gratuită a glicemiei. Evenimentul se va desfășura în două locații din oraș: Iulius Mall Cluj și Vivo Mall Cluj, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

În cadrul acestei acțiuni, toți cei care vor veni la standurile Lions – amplasate în holul principal al Iulius Mall și la intrarea 2 din Vivo Mall – vor putea beneficia de testarea gratuită a glicemiei.

Participanții vor primi rezultatele în scris și vor avea ocazia să discute direct cu medici membri ai cluburilor Lions din Cluj, precum și cu rezidenți ai Centrului de Diabet Cluj, care vor oferi consiliere medicală personalizată pe loc.

Programul testărilor:

•Iulius Mall: 12:00 – 21:00

•Vivo Mall: 12:00 – 18:00

Prin această inițiativă, cluburile Lions din Cluj-Napoca își reafirmă angajamentul față de promovarea sănătății și prevenirea diabetului, o afecțiune cu incidență tot mai ridicată la nivel global. Evenimentul își propune să crească gradul de conștientizare asupra importanței controlului glicemiei și a unui stil de viață sănătos.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Societate
Introducerea Liniei 12 în rețeua de transport public clujean

Introducerea Liniei 12 în rețeua de transport public clujean

Primaria Cluj-Napoca și CTP Cluj-Napoca anunță introducerea Liniei 12 în rețeua de transport public clujean, care va asigura conectarea directă între cartierul Mărăști (de la Podul IRA), cartierul Între Lacuri (prin strada Aurel Vlaicu), str. Fabricii și zona...