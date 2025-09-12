Teză de abilitare și susțineri teze de doctorat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

La Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, joi, 11 septembrie 2025, s-au desfășurat mai multe manifestări academice de înalt nivel: o abilitare prin care s-a conferit calitatea de conducător de doctorat și trei susțineri publice de teze de doctorat. Evenimentele au avut loc la sediul facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în prezența comisiilor de evaluare, precum și a altor invitați. În această perioadă, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran”, au fost și vor mai fi susținute și alte teze de doctorat.

Un nou conducător de doctorat

De la ora 12:00, în sala de consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, pr. lect. univ. dr. Răzvan-Tudor Perșa, cadru universitar al facultății, la Catedra de Drept Canonic Ortodox, a susținut public teza de abilitare cu tema „Actualitatea canoanelor Bisericii Ortodoxe în contextul dezbaterilor eclesiologice contemporane”, în vederea obținerii calității de conducător de doctorat în domeniul Teologiei, specializarea Drept Canonic și Administrație Bisericească.

Comisia de abilitare a fost formată din: pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (președinte), pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan de la Universitatea din București (membru), pr. prof. univ. dr. Constantin Rus de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (membru), pr. conf. univ. dr. Patriciu-Dorin Vlaicu de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (membru).

În urma susținerii, comisia a propus, în unanimitate, acordarea atestatului de abilitare și conferirea calității de conducător de doctorat părintelui lect. univ. dr. Răzvan Perșa.

Susțineri teze de doctorat

Tot joi, 11 septembrie 2025, în prima parte a zilei, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran”, au fost susținute public trei teze de doctorat, după cum urmează:

Arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a prezentat, de la ora 09:00, în sala 212 (V. Petrașcu), lucrarea cu titlul „Praznicul Împărătesc al Învierii Domnului în tradiția liturgică a Răsăritului ortodox”. Teza a fost coordonată de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și pr. prof. univ. dr. Viorel Sava. Este pentru a doua oară când părintele arhim. Simeon Pintea primește titlul de doctor în Teologie, după ce, în anul 2016, a obținut titlul de doctor la disciplina Teologie Dogmatică.

Comisia de evaluare a fost formată din: pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (președinte), pr. conf. univ. dr. Matei Zaharia de la Universitatea din București (membru), pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (membru) și pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (membru).

La eveniment au fost prezenți și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la rândul său profesor universitar și îndrumător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, la catedra de Spiritualitate Ortodoxă, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare, l-a felicitat pe părintele arhimandrit Simeon Pintea și a apreciat urcușul său academic, profesional și duhovnicesc.

Domnul drd. Adrian-Radu Leș, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, unde a fost reprezentant de an și membru în Consiliul Studenților, precum și șef de promoție al generației 2014-2018, a susținut, de la ora 10:00, în aula facultății, teza intitulată „Inculturarea mișcării penticostale în spațiul românesc. Elemente ale identității teologico-practice într-un mediu majoritar creștin-ortodox”, elaborată sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Cristian-Sebastian Sonea.

Comisia de evaluare a fost formată din: pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (președinte), pr. prof. univ. dr. David Pestroiu de la Universitatea din București (membru), pr. conf. univ. dr. Radu Mureșan de la Universitatea din București (membru) și pr. prof. univ. dr. Gabriel Gârdan de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (membru).

Domnul drd. Ionuț Chifa, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, responsabil media în Episcopia Sălajului, colaborator și corespondent al posturilor Radio Renașterea și Trinitas TV, a susținut, de la ora 11:00, în sala 212 (V. Petrașcu), teza cu tema „Convertire și convertiți. Imaginea Bisericii Ortodoxe prin prisma narațiunilor recente de convertire”, realizată sub coordonarea arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia. Între anii 2013-2024, acesta a fost voluntar și organizator de evenimente la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și membru în Comisia de Admitere a instituției.

Comisia de evaluare a fost formată din: pr. conf. univ. dr. Adrian-Aurel Podaru de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (președinte), pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (membru), conf. univ. dr. psih. Maria-Dorina Pașca de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (membru) și pr. conf. univ. dr. Lucian-Vasile Petroaia de la Universitatea din Craiova (membru).

Prezent la eveniment, un mesaj de felicitare a transmis și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cadru universitar și îndrumător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, la Catedra de Spiritualitate Ortodoxă, care a apreciat râvna, perseverența și urcușul academic al doctorandului Ionuț Chifa.

Conform metodologiei, îndrumătorii de doctorat și membrii comisiilor au dat citire referatelor și au adresat întrebări pe marginea temelor.

Evenimentul academic s-a încheiat în paraclisul facultăţii, unde cei trei noi doctori în Teologie au depus jurământul de credinţă şi de fidelitate faţă de Biserica Ortodoxă.

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului