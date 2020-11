Timotei Aioanei, Mitropolitul Antonie Plămădeală şi amintirea unei prietenii. Scrisori inedite – vol. I, Editura Andreiana, Sibiu, 2013

Cunoscut cu precădere datorită activităţii sale culturale, materializată în romanul Trei ceasuri în iad, tradus în mai multe limbi şi reeditat în mai multe rânduri (de exemplu, ediţia a II-a a apărut în anul 1993, la editura Junior Club din Bucureşti), în lucrări de istorie (cf. Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea – documente, însemnări – corespondenţă, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1987; Idem, Dascăli de cuget şi simţire românească, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981; Idem, Lazăr-Leon Asachi în cultura română, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1985; Idem, Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului Austro-Ungar în vremea lui Miron Romanul (1874-1898) – după acte, documente şi corespondenţe inedite, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986; Idem, Pagini dintr-o arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984), teologie (cf. Idem, Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în Teologia contemporană, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1972; Idem, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 1995), sau omiletică (Idem, Cuvinte la zile mari, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1989; Idem, Tâlcuri noi la texte vechi, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1989), mitropolitul Antonie Plămădeală a rămas totuşi o prezentă discretă în peisajul cultural şi cel eclesiastic.

Viaţa sa interioară sau cea cotidiană şi tabieturile lui, au fost ferite de ochii, adesea indiscreţi, ai publicului. Puţinele volume ce conţin interviuri sau texte autobiografice (Idem, Amintirile Mitropolitului Antonie Plămădeală. Convorbiri cu Carmen Dumitriu şi Dragoş Şeuleanu, Editura Cum, Bucureşti, 1999; Artur Silvestri, Modelul ,,Omului Mare”. Zece ,,Convorbiri de amurg” cu Antonie Plămădeală, urmate de ,,Douăzeci şi opt de scrisori de altădată”, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2004), prezintă anumite pasaje cosmetizate, ce lasă să se întrevadă imaginea unui om împlinit, triumfător. Frământările lui, zbuciumul său interior, îndoielile sau alte aspecte similare, nu se regăsesc însă în cadrul lor. De aceea, publicarea, în anul 2013, de către părintele Timotei Aioanei, pe atunci arhimandrit, a corespondenţei ample purtate de către dânsul cu preotul Petru Ciobanu şi soţia sa Angela, din vecinătatea zonei în care a vieţuit pentru o vreme părintele, sunt mai mult decât binevenite. Ele oferă informaţii despre toate aceste aspecte, conturând chipul său de dincolo de efigie.

Ediţia este acompaniată de un amplu studiu introductiv (pp. 7-82), în paginile căruia, părintele editor prezintă, într-un chip encomiastic, fără a exagera sau a adăuga elemente inexistente, ci doar folosindu-se de tertipurile acestui gen, biografia ierarhului, şi de câteva facsimiluri (pp. 481-493). De asemenea, scurte prezentări ale autobiografiei celor doi interlocutori ai săi (pp. 83-99), se regăsesc în preambulul textelor propriu-zise, oferindu-i cititorului posibilitatea să cunoască mai îndeaproape contextul şi elemente ce ţin de destinatarii mesajelor.

Scrisorile propziu-zise, expediate pe parcursul a mai bine de o jumătate de veac (1953-2008), şi întinse pe mai bine de 300 de pagini (pp. 101-479), sunt adevărate pasaje de istorie bisericească şi literară. Întocmite cu măiestrie atât de către viitorul ierarh, cât şi de către destinatarii cu care schimbă adesea rolurile, ele ar putea fi utile atât istoricilor, cât şi teologilor sau psihologilor. Unui ochi iscoditor de literat, i-ar putea de asemenea furniza informaţii cu privire la modul în care evoluează stilul scriitorului de mai târziu, sau i se conturează o anumită viziune în materie de scris.

Lucrarea conţine aşadar de toate. Organizată cronologic, însă reunind pasaje inegale şi neomogene, ea cuprinde atât discuţii cu privire la teologie, cât şi aspecte ale vieţii cotidiene, descrieri ale unor zile de muncă, comentarii ale unor situaţii internaţionale sau cronici ale unor evenimente.

Condamnat în contumaţie şi dat afară din învăţământ şi de la doctorat, ieromonahul Antonie, redevenit între timp Leonida, va trece, vreme de mai mulţi ani, prin stări de dureroasă depresie. Preotul Petru îl ajută adesea să iasă din acestea, fapt ce este evidenţiat în paginile unor scrisori. Iată un astfel de exemplu, în care, într-un mod aproape ironic, părintele ţine să-şi arate recunoştinţa pentru eforturile lui:

În alte situaţii, Petru Ciobanu nu reuşeşte singur să-i fie de folos în depăşirea unor stări critice, fapt ce-l determină să-şi coreleze eforturile cu cele ale soţiei. În aceste situaţii, rezultatele sunt cât se poate de benefice, după cum va ţine să remarce cel vizat, folosindu-se de aceeaşi mină ironică:

Perioada de pribegie îl pune pe părintele Antonie în situaţia de a face mai multe demersuri către autorităţile de stat, cu scopul de a obţine o slujbă şi domiciliu, şi de a încerca mai multe profesii. Aşa va ajunge, la un moment dat, să joace într-un film. Experienţa, care-i pricinuieşte un puternic sentiment al inutilităţii şi-i aduce o stare de tristeţe, este totuşi importantă pentru autorul de epistole, devreme ce ţine să o comunice şi interlocutorilor săi, în acelaşi stil ce îmbină hazul cu necazul:

Ca angajat al fabricii în cadrul căreia va rămâne vreme de mai mulţi ani, viitorul ierarh va reuşi, prin eleganţa sa, să atragă şi atenţia unor dame din colectivul de acolo. Faptul în sine îl va amuza. Uneori, va simţi nevoia să împărtăşească şi prietenilor săi de departe, o parte din aşa-zisele sale ,,experienţe amoroase”. Caracterizarea pe care o face unora dintre pretendentele la statutul de ,,doamna Plămădeală”, constatările lui, dar şi descrierile unor situaţii de acest fel, sunt de-a dreptul savuroase. Iată, de exemplu, cum descrie o astfel de femeie, care şi-l dorea drept consort:

,,O ,,tânără” de la fabrică îmi face curte de multă vreme. Totul a pornit de la nişte cărţi. Mi-a fixat apoi câteva întâlniri, m-a dus o dată la ea acasă (am fost foarte cuminte), până când eu, plictisit, am început să o ocolesc. Dar mă găsea. Şi îmi şoptea la repezeală: ,,Aşteptaţi-mă la şi un sfert, când ieşiţi” (din fabrică). Şi… o aşteptam. Scrâşneam din dinţi, dar o aşteptam. Aflasem între timp că a fost căsătorită, că are o fetiţă de opt ani, că nu are liceul, cum crezusem eu, ci numai şapte clase (eu prefer o ţărancă, poate fi şi analfabetă), şi la urma urmei mă plictisea, mă exaspera. În loc s-o cicălesc eu, mă cicălea ea. Democrată, domnule! Într-o zi, la cantină, mi-a spus: ,,Trebuie să avem o discuţie, să ne lămurim deschis. N-am plictisit pe nimeni şi nici pe dvs. nu vreau să vă plictisesc. Observ că v-aţi schimbat. Vom mai avea o întâlnire şi apoi gata”. Slavă Domnului, mi-am zis, pentru o dată, mai am încă destulă forţă. Ne-am dus în Grădina Botanică. I-am spus (eu am vorbit) că ştiu că aşteaptă o explicaţie asupra faptului că o ocolesc şi m-am oferit să mă explic. I-am oferit câte ceva (vag) despre necazurile mele, despre preferinţa mea pentru singurătate, despre faptul că şi eu sunt de acord să nu ne mai întâlnim etc. etc. Rezultatul: a tras concluzia că, dacă e aşa, am nevoie de ,,cineva” care să-mi ia jumătate din necazuri, că ar trebui să mă căsătoresc… Dumnezeule mare! Cine a inventat politeţea? Prindeţi-mi pe măgarul acesta să-i lungesc urechile şi mai tare! Am răbdat ca Sfântul Sebastian şi ca toţi sfinţii, mucenicii şi mărturisitorii…” (pp. 191-192).