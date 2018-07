Tineri uniți în credință la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, Bistrița

Întâlnirea tinerilor din județul nostru a fost organizată sub genericul ”Valori Creștine în An Centenar- Uniți în Credință” și a debutat în fața Panteonului Bistriței prin intonarea Imnului Național, după care a urmat slujba de Te Deum în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit ANDREI și a oficialităților locale și județene. Partenerii noștri în organizarea evenimentului au fost reprezentați de dl. Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dl. Cristian Niculae, viceprimar la Primăria Municipiului Bistrița și Camelia Tabără, inspector școlar general la Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Evenimentul a inclus și o conferință pe tema Centenarului Marii Uniri în Aula Extensiei Universității Babeș-Bolyai, susținută de către istoricul de artă Vasile Duda, care a expus în fața celor prezenți aspecte importante legate de Marea Unire, prezentând totodată dezvoltarea fulminantă a Bistriței din momentul înfăptuirii Marii Uniri. Imediat după conferință au avut loc workshop-urile la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, unde cei 300 de tineri au fost coordonați de către colegii noștri preoți, profesori de istorie și de religie. În cadrul acestei secțiuni tinerii au participat la ateliere de lucru, unde au dobândit cunoștințe despre personalități locale și naționale care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri și au avut posibilitatea să-și exprime liber punctul de vedere în legătură cu promovarea valorilor creștine.

Un moment extrem de emoționant a avut loc în Piața Unirii, unde toți cei prezenți ne-am prins în Hora Unirii, iar mai apoi evenimentul a continuat cu un spectacol folcloric și de muzică folk la Centrul Cultural Dacia, prezentat de către colaboratorul nostru Menuț Maximinian și susținut de către Orchestra Profesionistă ”Dor Românesc”, Grupul vocal al Liceului de Muzică ”Tudor Jarda” coordonat de către prof. Cristina Bălan și Trupa Big City din Beclean.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și-a exprimat bucuria de a fi prezent in mijlocul tinerilor și a accentuat faptul că manifestarea are loc într-un an astral pentru istoria României. Amintind de orele astrale ale omenirii- momente de cumpănă pentru poporul român în care elitele țării au promovat nevoia de unire a românilor și au ajutat la dezvoltarea conștiinței naționale- totodată Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să fugă de dezbinare și să fie uniți în cuget, în gând și în simțire, după cum Domnul Iisus se ruga ”ca toți să fie una” (Ioan 17, 21).

Pr. Tudor Mudure