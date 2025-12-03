Tinerii Ligii Studenților colindă din nou Clujul: „Fă-te, gazdă, vesel, bunu’!”

Liga Studenților din Cluj invită publicul clujean la cea de-a noua ediție a concertului de colinde vechi „Fă-te, gazdă, vesel, bunu’!”, care va avea loc marți, 9 decembrie 2025, de la ora 19:00, în Auditorium Maximum al Universității „Babeș-Bolyai” (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 5).

Intrarea este liberă.

Evenimentul reunește peste o sută de tineri îmbrăcați în straie tradiționale, care vor aduce în fața publicului colinde vechi, colinde de ceată și momente muzicale pregătite cu grijă în cadrul șezătorilor și al atelierelor de tradiții organizate de membrii Ligii Studenților.

Spectacolul este gândit ca o restituire a atmosferei satului de altădată, cu fluieraș, dobaș, cu strigături și urări de bine, într-o seară în care colindul devine, din nou, punte între generații.

Organizatorii transmit, în spiritul evenimentului, un gând de suflet pentru toți cei care se vor alătura concertului:

„Fă-te, gazdă, vesel, bunu’,

C-ai ajuns Sfântu’ Crăciunu’,

Cu pace, cu sănătate,

Cu iertare de păcate,

Că-i mai bună decât toate!”

Clujenii sunt așteptați să se bucure de o seară dedicată tradiției, colindului autentic și bucuriei împărtășite.