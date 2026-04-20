Tinerii și copiii din Parohia Sita, participanți la Concursul Național Catehetic, organizat de Patriarhia Română

În perioada 25 noiembrie 2025 – 5 aprilie 2026, în Parohia Ortodoxă Sita, Protopopiatul Beclean, s-a desfășurat o serie de ample activități în scopul implementării proiectului catehetic intitulat: „Din familie cu iubire, în familia din parohie”, în ideea participării la Concursul Național Catehetic organizat de Patriarhia Română, care în acest an poartă titlul: „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice.”

Prin catehezele părintelui Emanuel Sălăjan și activitățile aplicative, s-a încercat consolidarea legăturii dintre familie și parohie. Implicarea copiiilor, tinerilor și părinților în viața liturgică și catehetică a Bisericii au creat cadrul perfect pentru formarea și întărirea valorilor creștine, iar reflectarea asupra cunosțintelor despre învățătura de credință și despre modelele de viață ale Maicii Domnului și ale sfinților au condus la o mai bună asumare a propriei identități. De asemenea, s-a consolidat promovarea familiei ca spațiu al educației religioase și al iubirii creștine, prin activități comune de rugăciune, tradiție și implicare în comunitatea parohială.

Astfel, grupul catehetic a fost alcătuit din 16 copii și tineri care au participat cu conștiinciozitate la activități dintre cele mai diverse, în funcție de tematica proiectului și de caracteristicile perioadei de desfășurare.

În postul Crăciunului activitățile au vizat pregătirea unui concert de colinde susținut în biserică în ziua praznicului Crăciunului, moment urmat de colindarea comunității împreună cu preotul paroh și doamna preoteasă, purtând icoana Nașterii Domnului și vestind bucuria sărbătorii în casele credincioșilor, care i-au întâmpinat pe copii cu dulciuri și prăjituri tradiționale.

În perioada Postului Mare, activitățile au avut un caracter mai profund catehetic și formativ, fiind organizate ateliere dedicate Maicii Domnului, în cadrul cărora copiii au realizat icoane pe sticlă și au participat la procesiunea organizată de preotul paroh în Duminica Ortodoxiei, subliniind importanța cinstirii sfintelor icoane în viața Bisericii.

Tot în această perioadă au fost desfășurate activități dedicate sfinților mucenici și femeilor cuvioase, copiii realizând felicitări pentru mame și bunici și participând la pregătirea mucenicilor, ca expresie a tradiției și a bucuriei creștine.

Pe tot parcursul proiectului au fost integrate și activități de tip cercetare familială, prin interviuri realizate în familii și analiza fotografiilor vechi și noi, evidențiindu-se rolul femeii în viața Bisericii și continuitatea valorilor creștine între generații.

De asemenea, în ambele perioade liturgice, copiii au fost implicați în viața liturgică a parohiei, fiind încurajați să participe la Taina Spovedaniei, Taina Împărtășaniei și Taina Sfântului Maslu împreună cu familiile lor, precum și să aprofundeze porunca a V-a din Decalog, prin întocmirea de pomelnice și cultivarea rugăciunii pentru părinți și bunici.

Astfel, activitățile au îmbinat dimensiunea catehetică, liturgică și familială, fiind integrate organic în timpul liturgic al Bisericii și în dinamica vieții parohiale.

Scopul proiectului a fost formarea și consolidarea legăturii dintre familie și parohie prin activități catehetice cu caracter educativ și formativ, desfășurate într-un mod lejer și atractiv, care să încurajeze implicarea liberă și bucuria participării copiilor și tinerilor la viața Bisericii.

AUTOR: Preot Emanuel Sălăjan | Parohia Ortodoxă Sita










