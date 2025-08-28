Toamna începe la Operă cu September Story – o călătorie muzicală cu artiști de excepție

Duminică, 7 septembrie 2025, Opera Națională Română Cluj-Napoca vă dă întâlnire la un eveniment muzical ce împletește virtuozitatea orchestrală cu emoția unor voci de neuitat! Sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, veți fi purtat într-o călătorie sonoră plină de rafinament și nostalgie, alături de interpreți îndrăgiți: Monica Anghel, Florin Estefan, Cristian Mogoșan și Hector Lopez.

În acompaniamentul Orchestrei Operei române clujene, veți asculta un repertoriu divers, cu lucrări semnate de mari compozitori români, de la melodii îndrăgite ale muzicii ușoare, la bijuterii orchestrale și teme celebre din filme. Atmosfera va alterna între ritmuri pline de energie și momente de profunzime emoțională, toate unite de bucuria și căldura începutului de toamnă.

„September Story” nu este doar un concert – este o poveste muzicală despre iubire, amintiri și speranță, spusă de artiști de excepție.

Sub baghetadirijoruluiAndrei Tudor – compozitor, pianist și colaborator al unor artiști de renume internațional, concertul îi va reuni pe unii dintre cei mai apreciați interpreți ai momentului. Monica Anghel, voce emblematică a muzicii românești, laureată a „Cerbului de Aur” și reprezentantă a României la Eurovision, va aduce pe scenă carisma și autenticitatea care au consacrat-o. Alături de cunoscuta interpretă, soliștii Operei Naționale Române Cluj-Napoca – baritonul Florin Estefan și tenorii Cristian Mogoșan și Hector Lopez – vor aduce pe scenă strălucirea și emoția repertoriului liric, prin interpretări de mare forță artistică și rafinament. Împreună, artiștii vor transforma seara într-o celebrare a muzicii, în care eleganța clasică se împletește cu sensibilitatea modernă, oferind publicului o experiență memorabilă.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe www.operacluj.ro, iar biletele pot fi achiziționate online, pe site-ul www.bilete.ro. Începând cu 1 septembrie, vor putea fi achizitionate și Agenția de Bilete a Operei, de luni până vineri în intervalul orar 10:30 – 18:30.

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, prima instituţie lirică a ţării și una dintre cele mai emblematice din Europa, a luat ființă la 18 septembrie 1919, şi până în prezent, pe scena Operei clujene au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operetă şi balet din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate școlile şi stilurile.