„Toamna Muzicală Clujeană” continuă la Cluj cu o serie de recitaluri excepționale – muzica clujeană, italiana și universală, într-un maraton de rafinament sonor

Filarmonica de Stat „Transilvania” continuă seria evenimentelor din cadrul celei de-a 58-a ediții a Festivalului „Toamna Muzicală Clujeană”, una dintre cele mai longevive și reprezentative manifestări dedicate artei sunetelor din România. În perioada 20–22 octombrie 2025, publicul clujean este invitat să se bucure de patru seri muzicale de înaltă ținută, desfășurate în spațiile Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” și ale Casei Libertății Religioase.

Panoramic componistic clujean II – creația contemporană în prim-plan

Luni, 20 octombrie, ora 17:00, în Amfiteatrul Cornel Țăranu al ANMGD, va avea loc cea de-a doua parte a concertului „Panoramic componistic clujean”, un eveniment ce aduce pe scenă lucrări semnate de compozitori clujeni contemporani – Sebastian Țună, Tiberiu Herdlicska, Cornel Țăranu, Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu, Áron Török-Gyurkó, Tudor Feraru și Adrian Pop.

Sub bagheta lui Áron Török-Gyurkó, se vor reuni peste zece interpreți de marcă ai școlii clujene de muzică, într-o seară care evidențiază vitalitatea și diversitatea componisticii românești actuale. Evenimentul este finanțat din fondurile de cercetare ale ANMGD și coordonat de prof. univ. dr. Cristian Bence-Muk și lect. univ. dr. Péter Kóter.

Serată italiană – o călătorie prin patru secole de muzică

Tot luni, 20 octombrie, ora 19:00, la Casa Libertății Religioase (Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 14), publicul este invitat la „Serată italiană”, o incursiune în farmecul cântului italian de-a lungul a patru secole, cu tenorul Cristian Mogoșan și pianista Mira Gavriș.

Programul include creații de Alessandro Scarlatti, Pergolesi, Bellini, Verdi, Leoncavallo și Puccini, într-o seară în care lirismul, rafinamentul și virtuozitatea se împletesc într-un dialog plin de emoție între voce și pian. Recitalul este finanțat din fondurile de cercetare ale ANMGD, sub coordonarea conf. univ. dr. Mira Gavriș.

Ansamblul AdHOC – de la contemporani la clasici

Marți, 21 octombrie, ora 19:00, tot în Amfiteatrul Cornel Țăranu, va avea loc recitalul „De la contemporani la clasici”, susținut de Ansamblul AdHOC, sub conducerea muzicală a compozitorului Adrian Pop.

Programul propune o trecere inspirată de la creațiile moderne la cele baroce, incluzând lucrări de György Ligeti, Adrian Pop, Dan Dediu, Aurelian Băcan, Anatol Vieru și Johann Sebastian Bach.

Evenimentul va reuni nume importante ale scenei clujene – Diana Man, Grațiela Aranyosi, Ovidiu Costea, Vlad Rațiu, Aurelian Băcan, Răzvan Poptean, Eva Butean, Gáspár Veress și Emil Simion – cu participarea extraordinară a Cvartetului Arcadia. Recitalul este realizat cu sprijinul ANMGD și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Cvartetul Transilvan și Andrei Gologan – rafinament cameral la superlativ

Seria evenimentelor va continua miercuri, 22 octombrie, ora 19:00, în același spațiu – Amfiteatrul Cornel Țăranu – cu un recital cameral susținut de Cvartetul Transilvan (Gabriel Croitoru, Nicușor Silaghi, Marius Suărășan și Vasile Jucan), alături de pianistul Andrei Gologan.

Programul serii va include două capodopere ale repertoriului universal: Cvintetul cu pian nr. 2 în La major, op. 81 de Antonín Dvořák și Cvartetul nr. 8, op. 110 de Dmitri Șostakovici – lucrări de mare expresivitate, care vor pune în valoare dialogul subtil dintre instrumente și măiestria interpretativă a artiștilor.

Despre festival

Organizat de Filarmonica de Stat „Transilvania” în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, festivalul Toamna Muzicală Clujeană rămâne un reper major în viața culturală a Clujului, reunind artiști români și străini de prestigiu și propunând publicului o diversitate de stiluri și forme muzicale – de la compoziții contemporane și recitaluri de lied, până la concerte simfonice și camerale.

Ediția din acest an este cofinanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și sprijinită de Consiliul Județean Cluj, prin Filarmonica de Stat „Transilvania”.

️ Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro, sau direct de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1–3, tel. 0756.048.318).