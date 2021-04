Tone de alimente, adunate de elevii seminariști clujeni, în campania „Darul tău aduce lumină”

Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, alături de profesori și părinți, au adunat tone de alimente și produse de igienă, într-o campanie umanitară, menită să sprijine, de Învierea Domnului, persoanele nevoiașe. Desfășurată în ultimele trei săptămâni și intitulată „Darul tău aduce lumină”, acțiunea a mobilizat cei peste 900 de elevi, iar pachetele care sunt pregătite în aceste zile vor ajunge înainte de Paști la familiile cu mulți copii, la persoanele vârsnice sau la cele din centrele sociale.

„În fiecare an am desfășurat campanii umanitare, iar țintele noastre erau, deobicei, cazurile sociale pe care noi le aveam în școală. De data aceasta ne-am gândit să implicăm întreaga comunitate școlară, vorbim de aproape 930 de copii, iar în spatele lor sunt părinții și familiile. Am hotărât să facem un pas spre persoanele care în această perioadă nu se bucură la fel de mult cum ne bucurăm noi de Sfintele Sărbători, pentru că au foarte multe lipsuri. Și, cu precădere, lipsuri alimentare. De aceea, am considerat că e nevoie de implicarea noastră”, a precizat directorul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, preotul lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci.