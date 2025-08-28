„Toți copiii au nevoie de iubire” – campania Asociației Filantropice „Sfântul Onufrie” pentru un început de școală cu demnitate

Pentru fiecare copil, începutul școlii ar trebui să fie un pas luminos pe drumul vieții, nu o povară pentru familia care îl crește. Din păcate, pentru mulți părinți cu resurse limitate, ghiozdanul echipat, hainele noi sau încălțămintea devin cheltuieli imposibil de acoperit.

De aceea, Asociația Filantropică „Sfântul Onufrie” din Florești lansează din nou, cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor de bine, campania „Toți copiii au nevoie de iubire”.

Scopul este simplu și plin de iubire: fiecare copil din Așezământul „Sfântul Onufrie” și din familiile aflate în dificultate să primească un ghiozdan complet echipat, un trening și o pereche de adidași – toate noi. Este un mod concret de a le reda copiilor bucuria de a păși în noul an școlar cu fruntea sus și cu inima plină de speranță.

„Nu este nimic mai dumnezeiesc în om, decât a face fapte bune”, spunea Sfântul Grigorie de Nazianz. Iar această campanie este o invitație adresată tuturor celor care vor să împlinească prin iubire acest cuvânt.

Cum te poți implica?

Cei care doresc să sprijine campania pot alege un copil din lista disponibilă pe pagina de Facebook a Asociației, comunicând codul și numele acestuia. Apoi, pot pregăti pachetul cu cele necesare sau, dacă nu pot face personal cumpărăturile, pot lăsa această grijă în seama echipei Asociației.

Sprijinul se poate oferi și prin donații directe în conturile Asociației, deschise la Banca Transilvania, în lei, euro sau dolari.

De asemenea, pachetele pot fi trimise prin poștă la sediul Asociației: Str. Mănăstirii nr. 1A, comuna Florești, jud. Cluj.

Un ghiozdan, o pereche de adidași, un trening – toate pot părea gesturi mici. Dar pentru un copil aflat în nevoie, ele înseamnă demnitate, bucurie și un viitor mai luminos.