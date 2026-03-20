Unversul ideilor

Tradiție și performanță la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca

de | mart. 20, 2026

Într-o nouă ediție a emisiunii „Universul ideilor”, realizatoarea Simona Vlasa aduce în atenția ascultătorilor un dialog dedicat performanței în educație și valorilor care definesc una dintre instituțiile de prestigiu ale învățământului clujean.

Invitații acestei ediții sunt reprezentanți ai Colegiului Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, o școală cu tradiție și rezultate remarcabile, care de peste jumătate de secol păstrează o particularitate unică în județul Cluj: existența secției cu predare în limba maternă germană, înființată în urmă cu 52 de ani, alături de secția română.

În studio se află prof. dr. Horațiu Popa-Bota, doctor în geografie și directorul colegiului, care vorbește despre identitatea și prestigiul acestei instituții de învățământ, despre parcursul său educațional și despre rezultatele elevilor care duc mai departe numele școlii prin performanțe academice deosebite.

Dialogul este completat de prezența a trei eleve olimpice ale colegiului: Elena Parasca, olimpică la limba română pentru minorități, precum și Augusta Țiplea și Petra Vâtcă, care au obținut recent rezultate remarcabile la Concursul Internațional Interdisciplinar de Chimie ICIS. Cele două eleve urmează să reprezinte România la etapa internațională a competiției, ce se va desfășura la New Delhi, în India.

Ediția oferă ascultătorilor o incursiune în universul performanței școlare, al pasiunii pentru cunoaștere și al dedicării profesorilor și elevilor care construiesc, zi de zi, excelența în educație.

