Tradiție și virtuozitate în armonii care dăinuie – Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană” a ajuns la cea de-a 58-a ediție

Toamna Muzicală Clujeană, ediția a 58-a

Toamna Muzicală Clujeană este cel mai important festival internațional de muzică clasică din România, după Festivalul și Concursul Internațional George Enescu. Prima ediție a festivalului clujean a avut loc în 1965 și, cu o mică excepție (un an de întrerupere), festivalul și-a păstrat ritmicitatea anuală de-a lungul întregii sale istorii. În mod tradițional, oferta muzicală a festivalului este eclectică atât cronologic, cât și componistic și interpretativ. În cadrul festivalului au loc concerte simfonice, vocal-simfonice, precum și recitaluri camerale și solistice acoperind întreaga istorie a muzicii clasice, de la primele partituri până la compoziții contemporane. Acest festival a susținut dintotdeauna diversitatea culturală și dialogul intercultural, dar și debutul artistic: pe lângă nume consacrate în lumea muzicală națională și internațională, festivalul creează și spatii de promovare a tinerilor muzicieni valoroși, aflați la început de carieră. În egală măsură, festivalul s-a orientat, în ultimii ani, și către evenimente care ies din sfera muzicii culte, incluzând aici concerte de jazz, muzică tradițională, muzică de film, abordări de tip fusion sau world music. Anul acesta bine cunoscutul festival se bucură de susținerea AFCN, fiind un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Ediția cu numărul 58 va debuta pe data de 10 octombrie (în noua sală Héritage a Academiei clujene de muzică) cu un concert simfonic avându-l la pupitru pe maestrul Lawrence Foster, dirijor emerit, iar ca soliști pe Roman Simovic (vioară) și Elena Bașkirova pian, narator Jasper Parrott. Seria evenimentelor muzicale programate pentru această ediție a Toamnei Muzicale Clujene va continua, între zilele de 11 – 16 octombrie 2025 și între 19 – 23 octombrie 2025, cu recitaluri camerale și solistice, cu programe muzicale ce îi vor purta pe melomani atât în epoci clasice sau romantice ale muzicii, cât și contemporane, familiarizându-i chiar cu jazz-ul de foarte bună calitate și cu tradiție la Cluj. Astfel, vor urca pe scenele noilor săli ale ANMGD (fie ele amfiteatre sau frumoasa sală Héritage) ansambluri precum AdHOC, alături de bine cunoscutele cvartete Transilvan, respectiv Arcadia, dar și de soliști precum Melody Moore, Valeriy Sokolov, Maria-Diana Petrache ș.a. La rândul său, sala Auditorium Maximum va găzdui recitaluri inedite precum cele ale lui Octavian Lup acompaniat de Daria Tudor – Între visare și destin sau recitalul dedicat muzicii lui György Kurtág în cadrul unui proiect coordonat de Zoltán Réman. Două noi locații se adaugă spațiilor dedicate concertelor și recitalurilor din cadrul acestei noi ediții a Toamnei Muzicale clujene. Este vorba despre Centrul de Cultură Urbana – Pavilionul Tinerilor, Str. Parcul Feroviarilor care va găzdui un concert pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, dirijat și moderat de Dalma Toadere și de Casa Libertății Religioase, Bd. 21 Decembrie nr. 14 unde tenorul Cristian Mogoșan acompaniat la pian de Mira Gavriș îi așteaptă pe melomanii clujeni la o serată italiană – o călătorie muzicală prin patru secole ale cântului italian pentru voce și pian.

O altă premieră în istoria de 58 de ediții a TMC va consta în prezența pe scena Casei de Cultură a Studenților Cluj-Napoca a Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” sub bagheta dirijorului Gilbert Varga, solist Bade Dastan la vioară. Emerson, un spațiu dedicat eminamente tehnologiile de ultimă generație, va găzdui un recital jazz-istic cu titlul Jazz ‘n’ Tonic semnat de Casiana Lazăr (voce), Pasha Fedotov (saxofon) și Dima Belinski (pian) cu un program ce va cuprinde lucrări din repertoriul de muzică ușoară românească, swing, pop și bossa nova. Jazz-ul va fi prezent și la Colegiul Academic unde Lucian Ban (pian), Mat Maneri (violă), Marco Colonna (clarinet bas) și Gerald Cleaver (percuție) le vor oferi ascultătorilor un recital cu titlul CANTICA PROFANA – Transylvanian Folk Songs Reimagined, în fapt cântece populare culese de Béla Bartók din zona Transilvaniei, reinterpretate în stil jazz. Muzica contemporană clujeană nu va putea lipsi de pe agenda Festivalului Toamna Muzicală Clujeană, ed. a 58-a. Panoramic componistic clujean I și II sunt recitalurile camerale care vor aduce în fața publicului clujean noi creații ale compozitorilor clujeni, în interpretarea colegilor lor de la ANMGD. Programul Toamnei Muzicale Clujene, ed. a 58-a, se va încheia vineri, 24 octombrie 2025, cu un concert simfonic în sala Héritage a ANMGD în care Gabriel Bebeșelea va dirija Dmitri Șostakovici – Concertul pentru pian nr. 2, în Fa major, op. 102 și Igor Stravinski Ritualul primăverii, avându-l ca solist pe pianistul Antonio Di Cristofano.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.

