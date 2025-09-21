Tradiții de Toamnă – Ediția a XI-a, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca

Asociația Meșterilor Populari Clujeni vă invită să luați parte, între 25 septembrie și 12 octombrie 2025, la cea de-a XI-a ediție a târgului „Tradiții de Toamnă”, găzduit în Piața Avram Iancu.

În fiecare zi, între orele 10:00 și 19:00, vizitatorii vor putea redescoperi frumusețea datinilor și tainele meșteșugului tradițional, prin intermediul celor peste 40 de standuri pregătite de meșteri iscusiți.

Vor fi expuse costume populare, ii cusute cu migală, țesături, traiste, obiecte din lemn și ceramică, bijuterii, decorațiuni, ornamente, flori de mină, lumânări, tablouri și jucării – toate realizate cu dăruire de artizanii clujeni.

De asemenea, publicul se va putea bucura de plăcinte calde și de o gamă variată de produse locale, iar cei mici vor avea ocazia să participe la ateliere meșteșugărești creative și recreative.

Evenimentul este o sărbătoare a tradiției și a autenticului, un prilej de a susține meșterii populari și de a duce mai departe valorile culturii românești.