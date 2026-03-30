Eveniment | Actualitatea religioasă

Tradiționala Procesiune de Florii la Bistrița

de | mart. 30, 2026

Protopopiatul Ortodox Bistrița organizează sâmbătă, 4 aprilie 2026, tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de o deosebită încărcătură duhovnicească ce se va desfășura în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înaltpreasfinția Sa va fi însoțit de un numeros sobor de preoți și de credincioșii care doresc să pășească împreună pe această cale a mărturisirii și a rugăciunii, retrăind bucuria primirii Mântuitorului.

Această manifestare eclezială ne amintește tuturor de intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Cetatea Sfântă a Ierusalimului, moment petrecut cu o săptămână înainte de Pătimirile și Învierea Sa din morți.

Procesiunea a devenit deja o tradiție de suflet pentru credincioșii bistrițeni, refăcând simbolic drumul parcurs de Mântuitorul din Betania la Ierusalim. Este, în esență, o pregătire necesară a sufletelor noastre pentru liniștea Săptămânii Mari și pentru lumina Învierii.

Evenimentul are o semnificație aparte pentru comunitatea locală, fiind organizat pentru prima dată în anul 2015, chiar la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. De atunci, an de an, această procesiune continuă să adune comunitatea în jurul valorilor credinței, oferind tuturor ocazia de a-L întâmpina pe Hristos cu ramuri de salcie și cu inimi deschise.

Programul manifestării va începe la ora 17:00, având ca punct de plecare Biserica Sfinții Trei Ierarhi situată pe strada Alexandru Odobescu. Traseul procesiunii va continua pe Bulevardul Republicii, având ca destinație curtea Catedralei Coroana din Piața Unirii, la numărul 9, unde începând cu ora 18:00, va fi oficiată slujba Vecerniei Mari, încununând astfel ziua de rugăciune și mărturisire publică a credinței.

Toți credincioșii sunt așteptați cu drag să participe la acest eveniment al bucuriei și al unității creștine.

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a binecuvântat pe credincioșii din Parohia...

În Duminica a 5-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), 29 martie 2026, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit în Parohia „Buna Vestire” din Beclean, județul...

Municipiul Bistrița s-a unit sâmbătă într-un gest de profundă solidaritate și dragoste pentru darul cel mai de preț al omului, prin organizarea ediției din acest an a Marșului pentru Viață. Evenimentul a debutat la ora 13.00, în curtea Protopopiatului Ortodox Bistrița...

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, au participat sâmbătă, 28 martie 2026, la...