Traficul de pe drumurile județene din Cluj, monitorizat timp de șase luni

apr. 27, 2026

Pe drumurile județene din Cluj a început acțiunea de monitorizare a traficului rutier, parte a recensământului național al vehiculelor derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Infrastructură – CESTRIN.

Pe cele 57 de drumuri județene aflate în administrarea Consiliul Județean Cluj, cu o lungime totală de aproximativ 1.300 de kilometri, au fost organizate 98 de puncte de monitorizare a traficului.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că datele colectate în următoarele șase luni vor oferi o imagine clară asupra fluxurilor de circulație de pe drumurile județene și vor contribui la stabilirea priorităților pentru viitoarele investiții în infrastructura rutieră.

Acțiunea a debutat în 21 aprilie și se va desfășura până în 6 noiembrie 2026, în mai multe etape programate pe parcursul anului. În această perioadă vor fi monitorizate diferite categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete, până la autoturisme, autobuze, autocamioane și utilaje agricole.

Datele colectate vor fi centralizate și analizate la nivel național, urmând să stea la baza planificării lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere, precum și a măsurilor pentru fluidizarea traficului pe cele mai circulate drumuri din țară.

Trasee deviate ca urmare a lucrărilor din Piața 14 Iulie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în vederea continuării lucrărilor de modernizare din Piața 14 Iulie, începând cu data de 15.04.2026, circulația auto va fi restricționată pe direcția spre centru, pe latura nordică a pieței,...

Mâine, 4 aprilie, se suplimentează cursele pe linia 25N, pentru a facilita deplasarea călătorilor către slujba de Înviere, cu ocazia Paștelui Catolic. Tot începând cu data de 4 aprilie se modifică orarele de circulație pentru liniile urbane cu un flux ridicat de...

Cu ocazia Maratonului International Cluj-Napoca – editia a XV –a, duminica 29 martie 2026 in intervalul orar 05:00 – 13:00, sunt impuse restrictii de circulatie in zona centrala. Deschiderea circulaţiei rutiere pe tronsonul: str. Napoca – Piaţa Unirii – Bulevardul...