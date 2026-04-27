Traficul de pe drumurile județene din Cluj, monitorizat timp de șase luni

Pe drumurile județene din Cluj a început acțiunea de monitorizare a traficului rutier, parte a recensământului național al vehiculelor derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Infrastructură – CESTRIN.

Pe cele 57 de drumuri județene aflate în administrarea Consiliul Județean Cluj, cu o lungime totală de aproximativ 1.300 de kilometri, au fost organizate 98 de puncte de monitorizare a traficului.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că datele colectate în următoarele șase luni vor oferi o imagine clară asupra fluxurilor de circulație de pe drumurile județene și vor contribui la stabilirea priorităților pentru viitoarele investiții în infrastructura rutieră.

Acțiunea a debutat în 21 aprilie și se va desfășura până în 6 noiembrie 2026, în mai multe etape programate pe parcursul anului. În această perioadă vor fi monitorizate diferite categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete, până la autoturisme, autobuze, autocamioane și utilaje agricole.

Datele colectate vor fi centralizate și analizate la nivel național, urmând să stea la baza planificării lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere, precum și a măsurilor pentru fluidizarea traficului pe cele mai circulate drumuri din țară.