Trasee deviate ca urmare a lucrărilor din Piața 14 Iulie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în vederea continuării

lucrărilor de modernizare din Piața 14 Iulie, începând cu data de 15.04.2026, circulația auto va fi

restricționată pe direcția spre centru, pe latura nordică a pieței, pe sectorul cuprins între străzile Giuseppe

Garibaldi și Tebei.

În această zonă se va asigura o singură bandă de circulație pentru traficul auto pe direcția Centru →

Florești.

Ca urmare, traseele unor linii de transport public vor suferi modificări, după cum urmează:

Linia 30

Direcția spre zona centrală:

De pe strada Alexandru Vlahuță, traseul va fi deviat pe vechiul traseu:

str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – str. George Coșbuc.

o Se suspendă stațiile: „14 Iulie Sud” și „Octavian Goga”.

o Se înființează provizoriu o stație pe str. Giuseppe Garibaldi (nr. 4-6) si se aloca statia Cluj

Arena.

 Direcția spre cartier:

Atualul traseu rămâne neschimbat:

str. George Coșbuc – Splaiul Independenței – str. Gen. Eremia Grigorescu – str. Octavian

Goga.

Linia 27

 Direcția spre Piața Gării:

Traseul va fi deviat pe:

str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – str. Gen. Eremia Grigorescu – str. Gen.

Dragalina.

o Se suspendă stațiile: „14 Iulie Sud” și „Octavian Goga”.

o Se introduce stație provizorie pe str. Giuseppe Garibaldi (nr. 4-6) si se aloca statia Cluj

Arena.

 Direcția de întoarcere:

Traseul rămâne neschimbat.

Liniile 26, 26L, 28, 28B, 41 și 44

 Direcția spre zona centrală:

Traseele vor fi deviate pe:

str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței – str. Barițiu.

o Se suspendă stațiile: „14 Iulie Sud” și „Octavian Goga”.

o Se introduce stație provizorie pe str. Giuseppe Garibaldi (nr. 4-6) si se aloca statia Cluj

Arena.

 Direcția de întoarcere:

Traseele rămân neschimbate.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. recomandă călătorilor să utilizeze stațiile alternative

și să consulte informațiile actualizate disponibile în aplicația TRANZY, pe site-ul companiei și în stațiile de

transport public.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.