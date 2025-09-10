Trasee turistice și de escaladă refăcute de către salvamontiștii clujeni

Două trasee turistice din zona Băișoara – Valea Ierii precum și o zonă extrem de îndrăgită de sportivii care practică escalada au intrat în procese de reamenajare. Lucrările sunt coordonate de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Traseele sunt întreținute în bune condiții de către salvamontiștii clujeni, astfel încât turiștii să se poată bucura în deplină siguranță de frumusețea naturii.”

Traseele turistice și de escaladă refăcute de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj sunt:

Circuitul Cetatea Lita – punct galben

Traseul de tip circuit pornește și revine la Moara de Pădure (comuna Băișoara) și este unul de vizitare a fostei cetăți medievale de la Lita. Traseul, marcat cu punct galben, este unul ușor și se poate parcurge în circa 2:30 h. Punctul de interes este Cetatea Lita. Salvamont Cluj a amplasat la baza cetății, împreună cu o companie privată, un loc de popas precum și panouri explicative și stâlpi indicatori.

Moara de Pădure -Plopi – Cruce Roșie

Traseul, care pornește tot de la Moara de Pădure, este unul comun cu punctul galben până la Cetatea Lita, după care străbate o zonă foarte pitorească, cu largi deschideri și priveliști minunate până la Plopi (Valea Ierii) și continuă până la Mănăstirea Muntele Rece. Cu sprijinul aceleiași companii private, care a participat la lucrările de pe acest segment, traseul a fost refăcut complet pe segmentul Moara de Pădure – Plopi, pe o distanță de circa 11 km, care poate fi parcurs în circa 4 ore.

Totodată, traseele din cel mai popular poligon pentru cățărătorii experimentați – Peștera Ungurească din Defileul Cheile Turzii au intrat în refacere, fiind înlocuite toate sistemele de ancorare de pe fiecare dintre cele circa 60 de trasee de escaladă.

Alături de Salvamont Cluj, la lucrările din Peștera Ungurească participă mulți membri ai comunității cățărătorilor din Cheile Turzii. Pe traseele care sunt în lucru sunt amplasate afișe indicatoare, așa încât acestea vor fi impracticabile pe perioada prezenței afișelor.