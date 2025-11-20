Radio Renașterea

Trei foști protopopi ai județului Bistrița-Năsăud vor primi titlul de „Cetățean de Onoare”

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud urmează să confere, în ședința din 25 noiembrie 2025, titlul de „Cetățean de Onoare al județului” celor trei foști protopopi care au păstorit de-a lungul anilor comunitățile ortodoxe din cele trei protopopiate ale județului:

  • Pr. Ioan Dâmbu, fost protopop al Protopopiatului Ortodox Năsăud

  • Pr. Vicențiu-Doru Zinveliu, fost protopop al Protopopiatului Ortodox Beclean

  • Pr. Alexandru Vidican, fost protopop al Protopopiatului Ortodox Bistrița

Distincția este acordată „în semn de apreciere și recunoștință pentru întreaga lor slujire, pentru modul în care au răspândit Cuvântul lui Dumnezeu și pentru devotamentul, înțelepciunea și dăruirea cu care au însoțit generații de credincioși, promovând valorile spirituale, morale și culturale ale comunității din județul Bistrița-Năsăud”.

Cei trei foști protopopi au avut un rol esențial în consolidarea vieții bisericești din județ, în sprijinirea proiectelor pastorale, sociale și culturale, precum și în întărirea identității spirituale a comunităților pe care le-au slujit.

Titlul de „Cetățean de Onoare” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Ceremonia de înmânare a distincțiilor va avea loc luna viitoare, în cadru festiv.

