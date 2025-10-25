Trinitas TV și Televiziunea Română transmit live sfințirea picturii Catedralei Naționale

Trinitas TV și Televiziunea Română (TVR) transmit live duminică sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Evenimentul va fi transmis în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Universul Credinței” și pe canalele TVR 1, TVR MOLDOVA şi TVR Internaţional, în intervalul orar 9.00 – 12.50, anunță Televiziunea Română într-un comunicat de presă.

Astfel, cu ajutorul celor două televiziuni naționale, manifestarea de o însemnătate deosebită va ajunge la cât mai mulți români.

Pregătiri intense

Părintele Alexandru Trușcă, producător general la Trinitas TV, a precizat că pregătirile pentru transmisiunea live de duminică au început în urmă cu trei luni.

„Pregătirile au început în luna iulie și chiar rememoram cu câțiva dintre colegii mei care au fost pașii pe care i-au făcut atât de rapizi în doar 3 luni. Noi ne aflăm acum într-o catedrală funcțională, atât din punct de vedere cultic cât și media, pentru că sunt în momentul de față funcționale camerele robotice, instalația de sonorizare, instalația de climatizare”.

Producătorul general a amintit că între Televiziunea Română și cea a Patriarhiei Române este un parteneriat durabil.

„Cele două televiziuni își vor reuni resursele umane și tehnice pentru a transmite în direct acest eveniment de o importanță spirituală deosebită în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român”, a subliniat pr. Alexandru Trușcă.

O colaborare care ne onorează

Dan Cristian Turturică, directorul general al Televiziunii Române (TVR), a fost vineri în vizită la Catedrala Națională pentru a se asigura că echipele tehnice au tot ce le este necesar pentru a-și desfășura activitatea.

„Este un eveniment extrem de important pentru viața spirituală a României, pentru toți credincioșii, și, evident, este o mare onoare pentru Televiziunea Română să fie broadcaster oficial cu ajutorul echipelor de profesioniști ale televiziunii publice alături de colegii de la Trinitas”, a declarat directorul TVR.

Vorbind despre parteneriatul cu Trinitas TV, directorul TVR a spus: „Este o colaborare care ne onorează, este foarte important ca un număr cât mai mare de oameni să poată urmări prin efortul comun al echipelor Trinitas TV ce se va întâmpla duminică în acest spațiu sacru și sper în continuare să colaborăm cât se poate de bine”.

Dan Cristian Turturică a precizat că va fi oferit semnal mai multor televiziuni care și-au manifestat interesul.

„Echipele de la Televiziunea Română sunt aici pentru a pregăti desfășurarea de forțe care va avea loc pentru că este un eveniment amplu, este un eveniment care necesită filmări cu zeci de camere, necesită specialiști care își vor pune amprenta pe modul în care imagine de aici vor ajunge în casele românilor”.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale

Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, slujba va fi oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Slujba va fi difuzată pe mai multe ecrane mari care permit credincioșilor din afara curții catedralei să vadă momentul solemn.

