Triodul – timpul pelerinajului mistic și liturgic spre Înviere | Arhim. lect. univ. dr. Simeon (Pintea)

Pe parcursul unui an liturgic Biserica comemorează întreaga lucrare mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Marile evenimente care alcătuiesc taina iconomiei Sale sunt reactualizate și retrăite în Trupul Său mistic prin mijlocirea celebrărilor liturgice și sacramentale ale Bisericii. Întreaga lucrare mântuitoare culminează, însă, în taina Crucii și a Învierii Sale, de aceea în centrul anului liturgic se află prăznuirea anuală a Morții și Învierii lui Iisus Hristos – Sfintele Paști, în jurul căreia gravitează întreaga viață sacramentală și liturgică, misterul pascal fiind celebrat în fiecare Duminică de peste an, în fiecare Liturghie, în fiecare Botez dar și în fi ecare sărbătoare a Bisericii. În funcție de „sărbătoarea sărbătorilor și praznic al praznicelor”, întregul an este împărțit în trei mari perioade: primul interval, cel dinaintea Sfintelor Paști – perioada prepascală, al doilea interval care începe la Sfintele Paști – perioada pascală și ultimul interval, perioada post-pascală, perioada care ține de la prima Duminică de după Cincizecime, până anul următor, când începe din nou perioada prepascală. Denumirea acestor trei perioade este dată de cărțile de cult folosite cu preponderență în intervalele respective: Triodul, Penticostarul și Octoihul. Este important să reținem și faptul că cele trei perioade liturgice sunt puse în legătură cu cele trei slujiri sau demnități ale Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, Triodul corespunde slujirii Sale arhierești, Penticostarul demnității Sale împărătești și Octoihul chemării Sale profetice și învățătorești. Pe parcursul celor zece săptămâni ale Triodului, Biserica reînnoiește slujirea sacerdotală a lui Iisus Hristos care s-a împlinit mai ales în Jertfa de pe Golgota, temă dezvoltată în special de Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, din care se citește în sâmbetele și duminicile acestei perioade, la Dumnezeiasca Liturghie.

În fiecare an, Duminica a 33-a după Rusalii, numită a Vameșului și Fariseului marchează începutul Triodului. Cuvântul „triod”, care dă numele atât cărții cât și perioadei liturgice, provine din limba greacă și se traduce prin trei ode sau trei cântări, deoarece unele canoane conținute de această carte de cult sunt alcătuite din trei cântări, și nu din nouă, așa cum sunt alcătuite canoanele obișnuite. Atât originea și evoluția cărții cât și a perioadei trebuie puse în legătură cu evoluția Postului Mare care precedă sărbătoarea Sfintelor Paști. Triodul utilizat actualmente în Biserica ortodoxă constituie rezultatul unei evoluții urcând până la originile calendarului liturgic creștin și păstrează în structura sa mărturiile principalelor etape ale acestuia. Fiecare generație creștină și-a adus contribuția și geniul său propriu la compunerea acestei cărți liturgice. Se remarcă, în special, contribuția celor două centre ale Răsăritului creștin: în timp ce la Constantinopol se elabora structura formală a Triodului, Ierusalimul contribuia prin compunerea conținutului, care începe încă din veacul al IV-lea. Aceasta a constat mai întâi în alegerea unui sistem de lecturi biblice din Vechiul și din Noul Testament care să acopere în primul rând Săptămâna Sfintelor Pătimiri, apoi întreg Postul Mare. Din secolul al V-lea și până în secolul al XIV-lea, compunerea conținutului Triodului s-a suprapus cu marea perioadă a creației poetice bizantine, imnele fiind compuse de reprezentanții cei mai de seamă ai imnografiei din cele două centre ale Răsăritului creștin.

Cartea Triodul

Redacția palestiniană a Triodului îi datorează piese imnografice, în special pentru Săptămâna Mare, Sfântului Sofronie al Ierusalimului († 638). O seamă de imne au fost alcătuite de către Sfântul Andrei Cretanul († 740), unul dintre cei mai străluciți compozitori de canoane, de la care ne-a rămas, în Triod, Marele Canon de pocăință, cântat în patru părți la Pavecernițele din prima săptămână a Postului Mare și, integral, în săptămâna a V-a. Trebuie amintiți, apoi, sfinții frați din lavra Sfântului Sava, Sfântul Ioan Damaschinul († 753), supranumit „corifeul corului melozilor”, a cărui contribuție la imnografia Săptămânii Patimilor subliniază în mod special dogma de la Calcedon și divino-umanitatea aplicată tuturor actelor vieții lui Hristos, și Sfântul Cosma de Maiuma, care s-a afirmat ca principalul autor de canoane pentru Săptămâna Patimilor. Alături de aceștia au compus piese imnografice pentru Postul Mare Sfântul Ștefan Savaitul († 807) și Andrei Piros cel Orb.

În ceea ce privește redacția constantinopolitană a Triodului, locul cel mai de seamă revine mănăstirii Studion, devenită după perioada iconoclastă unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității și tradiției liturgice ortodoxe. Imnografii de la Studion și-au concentrat eforturile completării structurii și catehezei duhovnicești a Sfintei Patruzecimi și a perioadei sale de pregătire. În această lucrare, un aport cu totul deosebit l-a avut Sfântul Teodor Studitul, care în imnele alcătuite de el își expune bogata sa experiență monahală într-o fidelitate deplină față de cea mai autentică tradiție. Pe lângă Sfântul Teodor, au compus imne pentru Triod Iosif Imnograful, monahia Cassia, Împărații Teofil și Leon al VI-lea cel Înțelept, Constantin al VII-lea Porfirogenetul, Simeon Metafrastul, iar Sinaxarele au fost alcătuite de către Nichifor Calist Xantopol. Triodul a fost definitiv fixat prin tipărirea sa la Veneția în 1522[1].

Triodul este una dintre cele mai importante cărți ale Răsăritului creștin. Este o carte ce conține un patrimoniu de spiritualitate de o valoare inestimabilă, un tezaur sfânt care reflectă peste zece secole de experiențe ascetice și liturgice. Acest tezaur spiritual și literar al Bisericii, face parte din patrimoniul Europei creștine. Triodul conține toate învățăturile fundamentale ale credinței noastre, după cum reiese din Sinaxarul primei duminici a acestei perioade: „Când sfinții noștri Părinți au alcătuit această carte de slujbă, scopul lor a fost ca să ne aducă aminte pe scurt prin întreaga carte a Triodului de toată binefacerea dintru început a lui Dumnezeu față de noi: ca să ne amintească tuturor că am fost plăsmuiți de El; că prin călcarea poruncii, dată nouă spre încercare, am fost alungați din desfătarea paradisului; că am fost izgoniți din pricina zavistiei șarpelui și vrăjmașului, începătorul răutății, doborât din pricina mândriei; că am fost îndepărtați de la bunătățile raiului și am ajuns să fim conduși de diavol; că Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul prin milostivirea milei Sale, a plecat cerurile și S-a pogorât, a locuit în Fecioară și S-a făcut om; că ne-a arătat chipul de a ne sui la cer, prin viețuirea Sa, prin smerenia Sa mai cu seamă, prin postul, prin îndepărtarea de rele și prin celelalte fapte ale Lui; că a pătimit, a înviat și s-a suit iarăși la cer; că a trimis pe Sfântul Duh sfinților Lui ucenici și apostoli; că Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu desăvârșit, a fost predicat de ei pretutindenea; că și dumnezeieștii apostoli au făcut minuni prin harul Preasfântului Duh; că în același timp au adunat, prin predica lor, pe toți sfinții de la marginile lumii, umplând lumea cea de sus. Acesta a și fost la început gândul Ziditorului”[2].

Triodul a avut un rol deosebit de important în cateheza creștină, de aceea pe bună dreptate poate fi considerat un foarte important pedagog. Scopul esențial al perioadei liturgice este pregătirea Praznicului Învierii Domnului prin purificare înaintea actualizării anuale a experienței inițiatice a Botezului, care în vechime se săvârșea în noaptea de Paști. Tema principală a Triodului este pocăința considerată de Părinții noștri întru credință, „botez al lacrimilor”. Slujbele Triodului au un caracter grav, sobru, care creează un climat specific, caracterizat de către Părintele Alexander Schmemann „tristețe strălucitoare”[3]. Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintelor Scripturi, o perioadă de pocăință și de înmulțire a faptelor bune, în special a milosteniei arătată față de cei din nevoi. Triodul ne cheamă la pocăință și înfățișează conștiinței creștine virtuțile pe care trebuie să ni le însușim în timpul Postului Mare. Începând din Duminica Vameșului și a Fariseului credincioșii vor auzi pe tot parcursul acestui timp liturgic chemarea: „Ușile pocăinței deschidemi mie, Dătătorule de viață; că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaș al trupului, cu totul spurcat. Ci ca un îndurat curățește-l, cu mila milostivirii Tale”; sau: „În cărările mântuirii îndreptează-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul și cu lenevire mi-am cheltuit toată viața mea; ci cu rugăciunile tale spală-mă de toată necurăția”; și, de asemenea: „La mulțimea faptelor mele celor rele, cugetând eu, ticălosul, mă cutremur de înfricoșata zi a judecății; ci îndrăznind spre mila milostivirii Tale, ca David strig Ție: Miluieștemă Dumnezeule după mare mila Ta”[4].

Perioada Triodului cuprinde zece săptămâni: trei săptămâni cu patru duminici pregătitoare (Duminica Vameșului și a Fariseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoșătoarei Judecăți și a Izgonirii lui Adam din Rai), Postul Sfintelor Paști, de șase săptămâni, și Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Astfel, înainte de începutul Postului Mare Biserica ne învață că pentru înnoirea vieții noastre duhovnicești, pentru învierea sufletului din moartea pricinuită de păcat și pentru întâlnirea lui cu Hristos Cel răstignit și înviat, sunt esențiale patru lucrări: rugăciunea smerită, pocăința sinceră, milostenia generoasă și postirea sau înfrânarea. Aceste fapte le învățăm din Sfintele Evanghelii care se citesc în cele patru duminici pregătitoare. După Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, luni dimineața, începe Postul Mare, un parcurs duhovnicesc pe care-l străbatem ca pe un adevărat urcuș spre Înviere. Primele cinci duminici ale Postului Mare reprezintă trepte sau etape duhovnicești ale pedagogiei divine pe care urcându-le ajungem la limanul mântuirii. Cele patruzeci de zile ale Postului Mare, Sfânta Patruzecime sau Păresimile se încheie în Vinerea dinaintea Floriilor. Acum începe ultima etapă a Triodului marcată de celebrarea mistică și liturgică anuală a Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Perioada Triodului se încheie în Sfânta și Marea Sâmbătă cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, care odinioară reprezenta Marea Priveghere Pascală.

[1] Ierom. Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia Timpului liturgic, ediția a III-a, trad. Diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2008, p27.

[2] Triod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1950, p.8

[3] Pr. Alexander Schmemann, Postul cel Mare, trad. Andreea și Laurențiu Constantin, Editura Doris, București, 1998, p.35

[4] Triod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1950, p. 3.