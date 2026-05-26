Triplă lansare de carte a Editurii Doxologia, la Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va deveni miercuri, 27 mai 2026, un centru al cercetării patristice și al culturii teologice. Începând cu ora 18:00, Aula instituției va găzdui o amplă lansare de carte organizată de Editura Doxologia, în cadrul căreia vor fi prezentate publicului trei volume de o deosebită valoare academică și duhovnicească.

Cele trei lucrări aduc în atenție teme fundamentale legate de istoria primelor secole creștine și de moștenirea sfinților părinți:

„Scrieri în apărarea Sinodului de la Niceea” – semnată de Sfântul Atanasie al Alexandriei, în traducerea și cu introducerea realizate de Gheorghe Ovidiu Sferlea;

„Sinodul de la Niceea (325). Istorie și receptare” – un volum colectiv apărut sub coordonarea editorilor Dragoș Mîrșanu și Dragoș Boicu, dedicat împlinirii a 1700 de ani de la primul Sinod Ecumenic;

„Cuvântare funebră în cinstea Sfântului Ioan Gură de Aur” – o lucrare de tip Pseudo-Martyrius, tradusă de Pr. Adrian Podaru și însoțită de o introducere semnată de Dragoș Boicu.

Evenimentul va reuni specialiști de seamă din importante centre universitare și de cercetare ale țării. Pentru a pune în valoare semnificația și contextul apariției acestor volume, vor lua cuvântul domnul Dragoș Mîrșanu, reprezentând Centrul de Studii Patristice „Sf. Maxim Mărturisitorul” din Iași, domnul Gheorghe Ovidiu Sferlea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea, precum și părintele Adrian-Aurel Podaru, cadru didactic la facultatea gazdă din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Moderator al serii va fi Pr. Paul Siladi (Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB).

Manifestarea, ce se va desfășura în sediul facultății de pe strada Nicolae Ivan (f.n.) din Cluj-Napoca, reprezintă o oportunitate deosebită pentru studenți, cercetători, clerici și pentru toți cei pasionați de profunzimile teologiei patristice de a lua parte la o seară de înaltă ținută intelectuală și de comuniune academică.