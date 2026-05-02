Tudor Sălăgean: „Radio Renașterea păstrează și transmite valorile culturale și spirituale ale Transilvaniei”

„Doamnelor și domnilor, cu prilejul aniversării a 27 de ani de la înființarea Radio Renașterea, vă adresez, în numele Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cele mai calde felicitări și urări de bine.

De-a lungul acestor ani, am împărtășit o preocupare comună: aceea de a păstra și de a transmite mai departe valorile culturale și spirituale ale Transilvaniei dintotdeauna.

Radio Renașterea a fost, pentru mulți dintre ascultătorii săi, un fir de legătură cu tradiția, cu moștenirea strămoșească, cu tot ceea ce dă substanță și continuitate vieții unei comunități.

Muzeul nostru și postul dumneavoastră de radio au urmat întotdeauna același drum, au slujit același public și au dovedit același interes pentru rădăcinile și identitatea Transilvaniei, europene și creștine.

Ascultătorii Radio Renașterea sunt, în foarte mare măsură, și vizitatorii noștri — oameni care nu s-au rupt niciodată de rădăcinile lor, oameni care știu că identitatea noastră este coloana noastră vertebrală și esența noastră.

La 27 de ani, vă urez să rămâneți ceea ce sunteți: o punte între trecut și prezent, între valori și spiritualitate, între ceea ce a fost și ceea ce vrem să fim și de acum înainte.

La mulți ani, Radio Renașterea!”

Tudor Sălăgean

Directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei