„Tunul de cireș” – piesa de teatru radiofonic dedicată protopopului martir Aurel Munteanu, lansată la Huedin

La sediul Protopopiatului Ortodox Român Huedin a avut loc duminică, 28 septembrie 2025, lansarea piesei de teatru radiofonic Tunul de cireș, o adaptare după textul scris de avocatul Pașcu Balaci, realizată cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu. Adaptarea radiofonică a fost prezentată într-o formă de înaltă ținută, sub forma unui memory stick din lemn, însoțit de o broșură descriptivă alcătuită de pr. Dan Lupuțan.

Sala Protopopiatului a fost plină, iar între cei prezenți s-au aflat și o parte dintre actorii care au dat viață personajelor. Distribuția piesei îi cuprinde pe: George Godja – în rolul protopopului Aurel Munteanu, Florin Sâmpelean – ofițerul anchetator, Alexandra Leșiu – preoteasa Lucreția, Cristiana Molnar – soția ofițerului, Andreas Silagiy, Călin Leonard Nițulescu și Iulian Sandu – acuzatorii, Zoltan Molnar – plutonierul Gheorghe Nicula, iar ca naratori, Andrei Sâmpelean și Zoltan Molnar.

Evenimentul a fost moderat de părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan, inițiatorul și coordonatorul acestui proiect, care a subliniat importanța păstrării memoriei martirului de la Huedin, cel care „a înțeles și a trăit din toată ființa sa urmarea lui Hristos” și care a devenit un simbol al românismului și al ortodoxiei transilvane.

Arhid. Dan Văscu, directorul Radioului Renașterea, din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a transmis felicitările și aprecierile ierarhului pentru inițiativă și pentru realizarea acestei adaptări radiofonice. El a remarcat profesionalismul actorilor și calitatea tehnică a lucrării, anunțând totodată că prima audiție integrală va avea loc duminică viitoare, de la ora 20:30, pe frecvențele Radio Renașterea. „Este o premieră și o inițiativă nobilă, pentru că păstrează memoria martirilor și creează o punte de continuitate între strămoși și contemporaneitate. În epoca imaginii, cuvântul rostit rămâne fundamental, el stârnește imaginația, iar teatrul audio are provocarea de a transmite emoție doar prin sunet”, a afirmat arhid. Dan Văscu.

Autorul piesei, avocatul Pașcu Balaci din Oradea, a vorbit despre intenția sa de a alcătui o serie de piese dedicate eroilor martiri ai poporului român și s-a declarat bucuros că una dintre ele a fost transpusă radiofonic.

Scriitorul George Roca, originar din Huedin și stabilit în Australia, a evocat amintirile mamei sale din septembrie 1940, când orașul a fost devastat de atrocitățile trupelor hortyste, iar protopopul Aurel Munteanu a fost ucis. El a vorbit cu emoție despre dorul de țară și despre nevoia păstrării rădăcinilor strămoșești.

Dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj, a prezentat contextul istoric al anului 1940 și a făcut o paralelă cu literatura și teatrul lui Lucian Blaga. El a apreciat valoarea culturală a demersului, care „nu doar rememorează istoria, ci deschide orizonturi culturale, îndemnând spre teatru, filarmonică și operă”.

Părintele Florin Sâmpelean, cleric în Protopopiatul Huedin și artist liric la Opera Națională din Cluj-Napoca, a fost producătorul principal al piesei. El a povestit despre procesul de selecție a actorilor, colaborarea cu inginerul de sunet Nicușor Crăciun și despre momentul emoționant al nașterii baladei interpretate în final de protopopul martir. „Un om pe moarte, dar care mai are atâta flacără încât să-și cânte iubirea de credință și de țară”, a spus părintele Sâmpelean, subliniind paralela dintre patimile Domnului și martiriul părintelui Aurel Munteanu.

La final, părintele protopop Dan Lupuțan a înmânat celor cinci vorbitori diplome omagiale, evidențiind încă o dată rolul esențial al Bisericii și al comunității locale în păstrarea memoriei protopopului martir.

Cei prezenți au putut asculta câteva scene din piesă, urmând ca aceasta să fie difuzată integral duminică viitoare, la ora 20:30, la Radio Renașterea.

