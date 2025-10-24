Turneul Național „Baroque Tour Opus 4” ajunge la Cluj-Napoca

Muzicienii Răzvan Stoica (vioara Stradivarius ex-Ernst 1729) și Andreea Stoica (pian) continuă seria de promovare a repertoriului baroc în România, în compania ansamblului Kamerata Stradivarius, prin cea de aIV-a ediție aTurneului Național „Baroque Tour”.

Joi, 13 noiembrie, orele 20:00, turneul ajunge la Cluj-Napoca, iar cei doi muzicieni vor oferi publicului, în cadrul încărcat de istorie alBisericii Piariste (prima biserică barocă din regiune), un program dedicat celui mai mare compozitor al istoriei muzicii, Johann Sebastian Bach, de la nașterea căruia s-au împlinit anul acesta 340 de ani.

Programul va fi completat de capodopere ale lui Antonio Vivaldi și Unico Wilhelm van Wassenaer.

În „Baroque Tour Opus 4” veți regăsi strălucirea sunetului viorii Stradivarius ex-Ernst din 1729 și prospețimea unui repertoriu mereu captivant, cucapodopere pentru vioară și instrumente cu claviaturi,compuse de către maeștri ai erei baroce. În an aniversar îl vom onora pe marele Johann Sebastian ascultând două concerte, unul pentru vioară și unul pentru clavecin,iar în completarea programului propunem un concert semnat de Antonio Vivaldi, dar și un concert inedit al diplomatului și compozitorului olandez Unico Wilhelm van Wassenaer, un contemporan al lui Bach care a trăit la Haga și a cărui creație l-a inspirat pe Stravinski atunci când a compus baletul Pulcinella.

Program

S. Bach – Concertul pentru vioară în re minor BWV 1052

J.S.Bach – Concertul pentru clavecin în a minor BWV 1041

Antonio Vivaldi – Concertul pentru orchestră în mi minor “La Stravaganza”

Unico Wilhelm van Wassenaer – Concerti armonici nr.3 în la major

Razvan Stoica este unul dintre cei mai incitanți și căutați muzicieni ai timpului nostru. A cântat în ipostaza de solist concertist cu cei mai importanți dirijori și orchestre din lume, între care Filarmonica Südwestdeutsche, Orchestra Filarmonicii Slovene, Orchestra Filarmonicii Olandeze, Orchestra Simfonică din Sanremo, Orchestra Radio Slovenă, Orchestra Națională Radio România, precum și Orchestra Academiei Beethoven, Filarmonica Essen și Orchestra Simfonică din Trondheim.

Născut într-o familie cu mare tradiție muzicală, Răzvan a primit prima lecție de vioară de la tatăl său, la vârsta de cinci ani. Șase ani mai târziu, Modest Iftinchi (elevul lui David Oistrakh) l-a acceptat pe Razvan în clasa sa, deși era cel mai tânăr elev. După absolvirea la București, și-a continuat studiile la Amsterdam cu violonistul de renume mondial Ilya Grubert (elevul lui Leonid Kogan). În timpul studenției, a urmat cursuri de master cu IvryGitlis, Igor Oistrakh, ZakharBron și KrzysztofWegrzyn.

În 2010, Răzvan Stoica a fondat ansamblul olandez „Kamerata Stradivarius” care l-a adus pe scenă într-o dublă postură: ca solist și dirijor, în turnee în Europa și Asia.

Talentul și interpretarea sa pasională l-au scos pe Răzvan Stoica în lumina scenei mondiale a muzicii clasice, fiind desemnat, în octombrie 2013, cel mai mare talent nou al anului, la Concursul EURORADIO din Slovacia.

În 2017, Răzvan a înregistrat Paganini 24 Caprices pentru producția de la Hollywood „StradStyle” care a primit premii la peste 20 de festivaluri de film.

În 2021, Răzvan Stoica, împreună cu Andreea Stoica și Kamerata Stradivarius și-au prezentat în premieră ultimul CD: Lost in translations, produs de Societatea Română de Radiodifuziune.

Razvan cântă în prezent pe vioara Stradivari ex-Ernst dinanul 1729, oferită cu amabilitate de MontferlandCultuurfonds din Olanda.

Andreea Stoica și-a început studiile la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București la vârsta de șase ani, iar la doisprezece ani a debutat cu concertele pentru pian ale lui Mozart alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu. A absolvit studiile de pian la Universitatea de Muzică din București (1999) și la Conservatorul din Amsterdam (2006) și a participat la cursuri de master în Italia, Germania, Coreea și Olanda cu pianiști de seamă precum Maurizio Pollini, Constantine Ionescu Vovu, Paul Badura-Skoda, Anatol Ugorski și Andre Previn.

A câștigat rapid aprecierea criticilor pentru interpretarea sa versatilă și a inspirat publicul în multe dintre sălile de concerte importante precum Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Tivoli Utrecht, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, Tonhalle Düsseldorf, Teatro New York, Musikverein Wien, Musiktheater Linz, Mozarteum Salzburg, ConcertgebouwBrügge, SallePleyel de Paris,Festspielhaus Baden-Baden, Beethovenhalle Bonn, TonhalleZürich, Ateneul Român, Philharmonie Luxembourg, Palais des Beaux-Arts Bruxelles.

Turneul Național Baroque Tour Opus 4 este organizatla Cluj-Napoca sub egida Fundației CulturaleGaudiumAnimae, în colaborare cu Intermusici Music Management.

