Turneul „Un Stradivarius în școli” ajunge la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca găzduiește, în 7 și 8 mai 2026, recitaluri și întâlniri educative dedicate tinerilor, în cadrul turneului național „Un Stradivarius în școli – Ediția specială”, un proiect cultural care aduce muzica clasică mai aproape de elevi.

Violonistul Răzvan Stoica, artist de talie internațională care cântă pe celebra vioară Stradivarius ex Ernst 1729, alături de pianista Andreea Stoica, vor susține recitaluri urmate de dialoguri cu elevii de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Evenimentul propune nu doar audiții muzicale, ci și o incursiune educativă în universul viorii și al muzicii clasice. Elevii vor descoperi, prin materiale adaptate — inclusiv în format Braille pentru copiii nevăzători și prin animații video pentru ceilalți participanți — cum este construită vioara, cum se produce sunetul și care este legătura dintre meșteșug, știință și artă în crearea unui instrument muzical.

Programul recitalurilor cuprinde lucrări semnate de mari compozitori precum Mozart, Paganini, Kreisler, Piazzolla, George Enescu și Ciprian Porumbescu, oferind tinerilor ocazia de a intra în contact direct cu repere ale patrimoniului muzical universal.

Inițiat în 2023 de Fundația Culturală Gaudium Animae, proiectul „Un Stradivarius în școli” a ajuns până în prezent la mii de elevi din întreaga țară, promovând educația prin cultură și accesul cât mai larg la valorile muzicii clasice.