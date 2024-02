UBB: Platforma INSPIRE – cea mai avansată platformă de imagistică biomedicală din România

Universitatea Babeș-Bolyai anunță finalizarea primei etape a organizării Platformei INSPIRE, despre care afirmă că este „cea mai avansată unitate de imagistică biomedicală din Europa de Est și una dintre cele mai avansate la nivel internațional”. Platforma INSPIRE este una dintre unitățile de vârf care susțin noul program UBBMed din cadrul UBB School of Health.

„Platforma INSPIRE este rezultatul unei colaborări mai vechi între două institute de referință ale UBB, și anume Institutul de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mintală Aplicată (Institutul de Sănătate Mintală) și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe (Institutul de Bio-Nano-Științe), în proiecte majore de infrastructură, la care s-au adăugat apoi și alte proiecte specifice. Platforma INSPIRE cuprinde în prezent trei centre de cercetare-dezvoltare-inovare, fiecare cu o serie de laboratoare dotate cu aparatură de vârf, care vor susține cercetare avansată, educației de calitate și servicii inovative: Platforma BrainQ (Centrul MRI Clinic), cu dotări de excepție pentru imagistică biomedicală clinică, incluzând și sisteme EEG, dublate de sisteme complementare de realitate virtuală și un laborator avansat de inteligență artificială și analiza datelor (parte din Institutul de Sănătate Mintală); Centrul MRI Preclinic, la rândul său cu dotări de excepție (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe); Centrul pentru Agenți de Contrast și Terapeutici (parte din Institutul de Bio-Nano-Științe). Platforma INSPIRE funcționează în prezent în fază de testare – cu finalizarea pregătirii resursei umane și training, inclusiv cu finisarea noii clădiri -, atrăgând deja câteva proiecte majore, precum: «A Multimodal Brain Connectivity Marker for the Early Detection of Alzheimer’s Disease» (director: Joana Braga Pereira, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden); «Neural mechanisms of trauma-related psychopathology in high-risk populations: A multi-method and prospective investigation into the roles of social-affective and social-cognitive processes» (director: Philipp Kanske, TU Dresden); «Enhancing cognitive-behavioral therapy by neuroscience: Novel approaches to understand treatment response for anxiety and depressive disorders in adolescents» (director: Kristoffer Månsson, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden). De asemenea, Rețeaua Națională RoMentalHealth, recent creată, va avea acces strategic pe Platforma INSPIRE” – informează un comunicat al UBB.

Lansarea publică a Platformei INSPIRE va avea loc în perioada 20-24 mai 2024, cu participarea partenerilor strategici din SUA și din Europa, precum a altor invitați/ parteneri relevanți.

Prof. univ. dr. Daniel David, coordonatorul Platformei BrainQ, declară că „aceasta este acum cea mai avansată platformă de imagistică biomedicală între Polonia și China (probabil chiar din Europa de Est) și una dintre cele mai complexe la nivel internațional. Dar elementul cheie este resursa umană, care, reunind cercetători de vârf din țară și din străinătate pe o astfel de infrastructură avansată, pune România pe harta cercetărilor biomedicale, deocamdată mai ales în zona neuroștiințelor și a bolilor netransmisibile în general, inițial în psiho-oncologie”.

Prof. univ. dr. Simion Simon, directorul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe și managerul proiectului inițial INSPIRE, declară că „avantajul major al proiectului INSPIRE a fost și este complementaritatea și forța științifică a colectivelor implicate, model validat în cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe, proiectul reușind ca, pe lângă colectivele care au stat la baza fundamentării lui, și anume școlile de psihologie clinică și de rezonanță magnetică, să fie antrenate și cele de biologie moleculară și biochimie, respectiv de informatică aplicată în prelucrarea datelor medicale, toate domenii științifice de elită cu contribuții semnificative la prestigiul internațional al UBB”.

UBBMed a fost lansat recent, acoperind strategic trei arii clinice (sănătatea mintală, boli netransmisibile – inițial mai ales cancer și sănătate publică), alături de alte condiții medicale mai specifice și două abordări transversale strategice ( inginerie & tehnologie medicală și etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice. Trei unități academice au fost dezvoltate până acum în cadrul UBBMed pentru a susține ariile strategice: Platforma BrainQ – în relație mai ales cu sănătatea mintală; Centrul Național de Competențe pentru Stilul de Viață Sănătos – în relație mai ales cu sănătatea publică și bolile netransmisibile; Centrul Multidisciplinar de Cercetare și Abordare Comprehensivă a Cancerului – în relație cu oncologia. De asemeni, Platforma INSPIRE și Centrul de Prevenție Covid-19 și alte Boli Infecțioase susține arii clinice și mai specifice. În total – precizează UBB -, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de infrastructură științifică de aproximativ 25 000 000 euro.