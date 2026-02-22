„Ultimul curs” – un dialog autentic despre exigență și bunătate| interviu cu lect. univ. dr. Andrea Chiș

Radio Renașterea vă invită la o întâlnire aparte, o întâlnire care vorbește despre drum, despre vocație și despre acele momente în care un „sfârșit” devine, de fapt, un nou început.

Marți 24 februarie va avea loc de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, evenimentul „Ultimul curs”, susținut de doamna lect. univ. dr. Andrea Chiș – fost magistrat și cadru universitar, un nume bine cunoscut și respectat în lumea juridică și academică.

„Ultimul curs” nu este doar o întâlnire, ci o mărturie. O reflecție matură despre profesie, despre exigență și bunătate, despre responsabilitate și dialog. Este o privire sinceră asupra anilor petrecuți la catedră și în magistratură, asupra întâlnirilor care modelează caractere și asupra lecțiilor care rămân dincolo de funcții și titluri. Titlul ar putea sugera un final, însă sensul său este mai profund. „Ultimul” devine un moment de sinteză, de așezare și de împărtășire. Este acel punct din parcursul profesional în care experiența nu mai este doar acumulare, ci devine dar pentru ceilalți.

În dialogul purtat la Radio Renașterea, Andrea Chiș a vorbit despre lecțiile care merită făcute publice – despre rigoarea profesiei juridice trăită cu umanitate, despre echilibrul dintre fermitate și empatie, despre responsabilitatea cuvântului într-un domeniu în care fiecare nuanță contează. Un fir roșu al întregii sale cariere pare să fie tocmai această îmbinare între exigență și bunătate. Într-un spațiu profesional adesea perceput ca strict și formal, invitația la dialog autentic, la comunicare reală între profesiile juridice și la asumarea comunității ca spațiu de formare devine esențială.

Evenimentul de la Casa de Cultură a Studenților este anunțat nu ca o lecție unilaterală, ci ca o invitație la dialog. O întâlnire între generații, între colegi de breaslă, între studenți și profesori, între cei care au oferit și cei care au primit, de-a lungul timpului, formare și încredere. „Ultimul curs” se conturează astfel ca o punte – între experiență și viitor, între catedră și sala de judecată, între rigoare și umanitate. Într-o lume grăbită, în care dialogul devine tot mai rar, astfel de întâlniri ne reamintesc cât de important este să rămânem ancorați în valori, în comunitate și în responsabilitate.

Radio Renașterea rămâne aproape de oameni, aproape de suflet.