Ultimul parastas pentru cele 16 femei române canonizate | La slujbă au participat și ierarhii Arhiepiscopiei Clujului

În seara zilei de joi, 5 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșit ultimul parastas pentru cele 16 femei române cu viață sfântă, a căror canonizare generală va fi proclamată la finalul Sfintei Liturghii din ziua de 6 februarie 2026. Slujba Parastasului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în prezența unui mare număr de clerici și credincioși, printre care s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod, ostenitori ai Administrației Patriarhale și ai Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și membri ai Adunării Naționale Bisericești.

Parastasul a fost oficiat la Catedrala Patriarhală, fiind precedat de slujba Vecerniei Mari. Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că anul 2026, dedicat pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), aduce în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române un nou și important moment de împlinire duhovnicească.

„Aceste 16 sfinte femei românce s-au ostenit fiecare într-un mod propriu să dobândească mântuirea și unirea cu Dumnezeu, scopul suprem al vieții omului”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Cele 16 femei române cu viață sfântă, a căror trecere în rândul sfinților a fost hotărâtă în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ziua de 1 iulie 2025, sunt: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu; Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești; Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea; Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș; Sfânta Magdalena de la Mălainița; Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău; Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic; Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic; Sfânta Olimpiada din Fărcașa; Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași; Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu; Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna; Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv; Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana și Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfinția Sa a evidențiat simbolistica duhovnicească și importanța acestui moment istoric din viața Bisericii Ortodoxe Române.

„Proclamarea generală a canonizării celor 16 femei sfinte române, în Anul omagial al pastorației familiei creștine, are o importanță și semnificație profundă pentru Biserica noastră, cât și pentru societatea românească. Privindu-le mâine icoanele, în cadrul ceremoniei, ale acestor 16 sfinte și cinstindu-le mai apoi de-a lungul întregii noastre vieți, ascultând sfintele lor slujbe, dar mai ales citind minunatele lor vieți sau sinaxare, trebuie să ne întărim în credință și să ne umplem de râvna pe care ele au arătat-o în mod lucrător, pentru a ne înaripa și noi cu dumnezeiescul dor care le-a trecut pe ele de la viața pământească la cea cerească. Este important să reflectăm asupra rolului familiei în viața lor și în formarea lor duhovnicească. Dintre cele 16 femei canonizate, 11 dintre ele au fost monahii, iar cinci au fost mirence. Dintre cele 11 sfinte monahii, șase au intrat în mănăstire de tinere, iar cinci dintre ele au pășit în viața monahală după ce, având familii, au rămas văduve. Totodată, dintre cele 16 femei române canonizate, zece au fost căsătorite, soții și mame, iar celelalte șase au intrat la vârsta fragedă și nevinovată a adolescenței în cinul monahal. […] Slujba din această seară, Sfânta Liturghie de mâine și, mai ales, proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei române, alături de evenimentele care vor urma, adică proclamările locale și slujbele din zilele de pomenire săvârșite an de an, sunt adevărate cateheze menite să transmită, prin puterea exemplului, învățătura Bisericii noastre despre familie, despre mame și copii, despre cultivarea sfințeniei în familie, capabilă să rodească sfinți, despre văduvia închinată lui Dumnezeu și trăită în evlavie și curăție, precum și despre feciorie, ca frumusețe și cunună a Bisericii”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite în această seară de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce va avea loc vineri la Catedrala Patriarhală, după săvârșirea Sfintei Liturghii.

