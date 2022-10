Un an de la trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Vasile Someșanul

Sâmbătă, 8 octombrie 2022, se împlinește un an de la trecerea la cele veșnice a celui care a fost timp de 21 de ani Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

Vrednicul de pomenire Episcop Vasile Someșanul s-a remarcat între ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca un păstor înţelept şi milostiv, iubitor de pace, rugăciune şi comuniune. Pe parcursul vieții sale a îmbinat, cu jertfelnicie, viața spirituală cu slujirea socială, lucrând „cu timp şi fără timp” în slujba aproapelui.

În calitatea de Episcop-vicar a coordonat activitatea social-misionară a Arhiepiscopiei Clujului. S-a implicat în programele de asistenţă socială ale Episcopiei, în special în activitatea Centrului social-misionar „Sfântul Vasile cel Mare”, în cadrul căruia se desfășoară programe pentru copii şi persoane nevoiaşe, pentru elevi în pericol de a abandona şcoala.

Cel mai important proiect de asistenţă social-medicală şi, în egală măsură, duhovnicească de care Preasfinția Sa s-a îngrijit a fost Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Acesta reprezintă un proiect unic în zonă şi a fost sfinţit și inaugurat în data de 9 noiembrie 2012, în ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie.

Preasfințitul Episcop Vasile a fost încă de la începuturi un apropiat al tinerilor, teologi, elevi, studenți. În anii 2013 și 2014, Preasfinția Sa a parcurs pe jos, alături de Asociația Tinerilor Creştini Ortodocşi Cluj, cei 17 km din localitatea Iclod la Mănăstirea Nicula (aprox. 5 ore de mers pe jos), participând la Pelerinajul Tinerilor pe Jos închinat Maicii Domnului.

În anul 2013, la aniversarea vârstei de 65 de ani, a apărut la Editura „Renașterea” prima sa carte, intitulată: „Experiența vieții cu Hristos”, care cuprinde 65 de cuvinte de învățătură rostite în perioada 1999 – 2013.

În Cuvântul de început al cărții, Preasfinția Sa afirma:

Mărturisesc că nu mi-am dorit să public o carte de teologie, cu atât mai puțin un volum de predici, cu toate că mi-aș fi dorit mult să o pot face. Întrebată fiind dacă am supărat-o cu ceva, buna mea mamă, Rozalia Fluieraș, spunea că nu am supărat-o decât cu faptul că nu am scris o carte și nu mi-am cumpărat o mașină.