Un nou invitat al ASCOR Cluj: Arhimandritul Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț

Ciclul serilor duhovnicești din Postul Mare, organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români – filiala Cluj-Napoca, continuă joi, 19 martie 2026, cu o nouă întâlnire dedicată vieții și învățăturii sfinților.

Invitatul acestei seri este arhimandritul Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț, care va susține conferința intitulată „Jertfă și ascultare în viața Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț”.

Evenimentul va avea loc de la ora 20:00, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, în această perioadă de pregătire duhovnicească, modele de viață creștină și de trăire autentică a credinței.

Întâlnirea propune o reflecție asupra vieții Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, o pildă de jertfă și ascultare, oferind participanților prilejul de a descoperi mai profund sensul acestor virtuți în viața creștină.