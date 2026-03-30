Un sfert de veac sub semnul dialogului dintre Medicină și Teologie la Bistrița

Cea de-a XXV-a ediție a Simpozionului Național „Medicină și Teologie” reunește marți, 31 martie 2026, elitele lumii academice și spirituale sub lumina călăuzitoare a cuvântului scripturistic din Cartea Facerii: „Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat și femeie i-a făcut”.

Evenimentul de anul acesta, unul jubiliar, propune participanților o temă de o actualitate stringentă, intitulată „Dezbateri creștine în bioetica contemporană”. Manifestarea își propune să ofere profesorilor, medicilor, preoților și cercetătorilor posibilitatea de a-și prezenta rezultatele muncii, de a-și exprima gândurile și neliniștile în legătură cu aspecte sensibile ale vieții și de a crea, în final, o comunitate umană în care lumea ideilor să fie ascultată cum se înalță cu demnitate din fiecare pagină de studiu.

Lucrările simpozionului se vor deschide la ora 9.00, momentul inaugural fiind onorat de alocuțiunile rostite de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, alături de Academicianul Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Această deschidere solemnă va prefața o zi bogată în comunicări științifice și duhovnicești, desfășurată online, care va pune în dialog speranța omului pentru sănătatea sufletului și a trupului.

Printre cei care vor lua cuvântul și vor ghida dezbaterile se numără Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae, Prof. Univ. Dr. Beatrice Gabriela Ioan, Prof. univ. dr. Cristina Gavriluță, Arhim. Prof. Univ. Dr. Teofil Tia, Prof. Univ. Dr. Adrian Opre, Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Iloaie, Prof. Dr. Dan Perju-Dumbravă, Prof. dr. Elena Toader, Prof. Univ. Dr. Silviu Morar, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Vasile Leb, Pr. Prof. Univ. Dr. Cosmin Cosmuța, Prof. Univ. Dr. Habil. Marcel Muntean și Pr. Prof. Univ. Dr. Marin Cotețiu. Prezența acestora din centre universitare precum Cluj-Napoca, Iași, București sau Târgu-Mureș confirmă prestigiul național al simpozionului.

Sufletul și organizatorul acestui demers de excepție este profesorul universitar doctor Mircea Gelu Buta, care de douăzeci și cinci de ani, cu dăruire și stăruință, continuă să facă din Bistrița un templu al lumii medicale și teologice. Domnia sa subliniază în deschiderea lucrărilor fundamentele bioeticii creștine, abordând cu echilibru dilemele începutului și sfârșitului vieții, precum și limitele intervenției tehnologice asupra ființei umane.

Evenimentul este organizat sub egida Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Asociația Culturală Ortodoxă Nicolae Ivan și organizații profesionale ale medicilor.

Pe tot parcursul manifestării, participanții vor putea viziona și expoziția de pictură a Prof. Univ. Dr. Habil. Marcel Muntean, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care întregește atmosfera culturală a evenimentului.

Simpozionul rămâne astfel o fereastră deschisă spre cunoaștere și spre sufletul omului, reușind să creeze o miraculoasă comunitate de valori.

Cei care doresc să urmărească transmisiunea în direct și să fie parte din acest dialog academic se pot conecta accesând adresa oficială ot.ubbcluj.ro.