Universitatea clujeană celebrează excelența în exegeză: Lansarea volumului omagial dedicat profesorului Hans Klein

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” găzduiește marți, 12 mai 2026, un eveniment academic deosebit, dedicat împlinirii vârstei de 85 de ani a renumitului profesor emerit dr. Hans Klein. Centrul de Studii Biblice omagiază activitatea prodigioasă a profesorului prin lansarea volumului festiv „Mit Christus auf dem Weg”, apărut ca număr special al revistei Sacra Scripta.

Festivitatea va avea loc începând cu ora 18:00, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă, și se va desfășura în prezența autorului și a numeroși invitați din țară și din străinătate. Volumul omagial cuprinde contribuții exegetice semnate de cercetători de prestigiu, fiind un gest de recunoaștere a dialogului științific și teologic pe care profesorul Hans Klein l-a întreținut de-a lungul deceniilor.

La eveniment vor lua cuvântul personalități marcante ale mediului universitar:

Prof. dr. Tobias Nicklas, de la Universitatea din Regensburg;

Prof. dr. Korinna Zamfir, din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică a UBB;

Lect. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București;

Prof. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;

Prof. emerit dr. Stelian Tofană, redactor-șef al revistei Sacra Scripta.

Moderarea discuțiilor va fi asigurată de conf. dr. Nicolae Olimpiu Benea, directorul Centrului de Studii Biblice. Pentru cei care nu pot fi prezenți în Aula Facultății, organizatorii pun la dispoziție o transmisiune online, facilitând astfel participarea comunității academice extinse la acest moment festiv de recunoștință și prețuire.