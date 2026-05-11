Universul beethovenian, explorat de Filarmonica „Transilvania” sub bagheta maestrului Jean-Claude Casadesus

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” invită publicul clujean la un concert extraordinar dedicat lui Ludwig van Beethoven. Evenimentul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 19:00, în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic.

Seara de vineri propune o întâlnire de excepție cu unul dintre cei mai importanți dirijori contemporani, maestrul Jean-Claude Casadesus. Alături de orchestră, pe scenă va urca pianistul Daniel Ciobanu, un artist cu o prezență internațională remarcabilă, care va interpreta celebrul Concert nr. 5 pentru pian, cunoscut sub numele de „Imperialul”.

Programul concertului este integral dedicat titanului de la Bonn și cuprinde:

Uvertura Coriolan , op. 62;

Concertul nr. 5 pentru pian în Mi bemol major, op. 73;

Simfonia nr. 7 în La major, op. 92.

Biletele pot fi achiziționate online de pe platformele Entertix și Myticket, sau de la Agenția de Bilete a Filarmonicii din Piața Lucian Blaga. De asemenea, în limita locurilor disponibile, tichetele pot fi cumpărate și cu o oră înainte de începerea evenimentului, direct de la locația concertului.