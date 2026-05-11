Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Cultură

Universul beethovenian, explorat de Filarmonica „Transilvania” sub bagheta maestrului Jean-Claude Casadesus

de | mai 11, 2026

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” invită publicul clujean la un concert extraordinar dedicat lui Ludwig van Beethoven. Evenimentul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 19:00, în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic.

Seara de vineri propune o întâlnire de excepție cu unul dintre cei mai importanți dirijori contemporani, maestrul Jean-Claude Casadesus. Alături de orchestră, pe scenă va urca pianistul Daniel Ciobanu, un artist cu o prezență internațională remarcabilă, care va interpreta celebrul Concert nr. 5 pentru pian, cunoscut sub numele de „Imperialul”.

Programul concertului este integral dedicat titanului de la Bonn și cuprinde:

  • Uvertura Coriolan, op. 62;

  • Concertul nr. 5 pentru pian în Mi bemol major, op. 73;

  • Simfonia nr. 7 în La major, op. 92.

Biletele pot fi achiziționate online de pe platformele Entertix și Myticket, sau de la Agenția de Bilete a Filarmonicii din Piața Lucian Blaga. De asemenea, în limita locurilor disponibile, tichetele pot fi cumpărate și cu o oră înainte de începerea evenimentului, direct de la locația concertului.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Cultură
Turneul „Un Stradivarius în școli” ajunge la Cluj-Napoca

Turneul „Un Stradivarius în școli” ajunge la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca găzduiește, în 7 și 8 mai 2026, recitaluri și întâlniri educative dedicate tinerilor, în cadrul turneului național „Un Stradivarius în școli – Ediția specială”, un proiect cultural care aduce muzica clasică mai aproape de elevi. Violonistul Răzvan Stoica,...