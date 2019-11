Utilizarea cu folos a rețelelor de socializare, dezbatută la Turda

Luni, 25 noiembrie 2019, a avut loc la Turda conferința cu tema Pot vorbi cu Dumnezeu prin smartphone?, susținută de Pr. Lect. Univ. Dr. Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Departamentul Misionar și Protopopiatul Ortodox Turda.

De când am intrat în şcoală şi până acum nu mi-am dorit să o părăsesc, şi aşa a rânduit Dumnezeu să ajung să fiu dascăl, pentru că în şcoală am găsit viaţă, tinereţe, inspiraţie dată de armonia ce s-a creat între entuziasmul tinerilor şi înţelepciunea celor trecuţi prin viaţă. Această întâlnire a noastră este despre rugăciune într-o lume presărată cu tehnologie. Suntem într-o lume în care, dacă nu auzim un clopoţel sunând tare, nu manifestăm niciun interes. Titlul conferinţei este provocator pentru noi toţi care avem o anexă unde am externalizat o parte din memoria şi amintirile noastre şi asupra căruia proiectăm nenumărate aşteptări”, a arătat, la începutul conferinţei, Pr. Liviu Vidican Manci.