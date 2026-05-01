Vákár István: „Radio Renașterea este o punte de comunicare între oameni de credințe diferite”

„Dragi prieteni de la Radio Renașterea, la 27 de ani, sunteți glasul credincioșilor și nădejdea în casa Cuvântului lui Dumnezeu.

Aici, la Cluj-Napoca, oraș al întâlnirii și al înțelegerii între oameni de credințe diferite, ați reușit ceva important: să fiți o punte de comunicare, un loc unde ortodocși, catolici, reformați, evanghelici și toți cei de bună credință se regăsesc în cuvântul bun, în rugăciune și în respect reciproc.

Vă mulțumim pentru statornicia cu care slujiți această misiune, pentru cultivarea dialogului și a comunicării, pentru comuniunea cu sufletul și credința trăită zi de zi în eter.

Să vă aducă Dumnezeu sănătate, putere și har să mergeți mai departe, iar ascultătorilor să le aducă Radio Renașterea, în continuare, pace în suflet și lumină în casă.”

Cu stimă, cu drag și prețuire,

Vákár István

Vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj