Valentin Uryupin și Andrei Ioniță, pe scena Filarmonicii de Stat „Transilvania”, într-un concert cu lucrări de Dvořák și Rahmaninov

Publicul meloman din Cluj-Napoca este invitat vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 19:00, la Colegiul Academic, la un concert susținut de Filarmonica de Stat „Transilvania”. La pupitrul dirijoral se va afla Valentin Uryupin, iar solistul serii va fi violoncelistul Andrei Ioniță, laureat al Concursului Internațional „P. I. Ceaikovski”.

Programul include Concertul pentru violoncel în si minor, op. 104 de Antonín Dvořák, una dintre cele mai importante lucrări dedicate acestui instrument, și Simfonia nr. 3 în la minor, op. 44 de Serghei Rahmaninov, compusă în perioada exilului său și caracterizată printr-o intensă expresivitate. Andrei Ioniță este recunoscut pe plan internațional, fiind apreciat pentru sensibilitatea și forța interpretărilor sale, iar dirijorul Valentin Uryupin se remarcă printr-o activitate artistică bogată, desfășurată pe importante scene ale lumii.

Biletele pot fi achiziționate online, de la Agenția de bilete a Filarmonicii sau înainte de concert, în limita locurilor disponibile.