Vasile Militaru – Hristos a inviat!

Hristos a Inviat! Ce vorba Sfanta!

Iti simti de lacrimi calde ochii uzi

Si-n suflet parca serafimii-ti canta

De cate ori crestine o auzi.

Hristos a Inviat in firul ierbii,

A inviat Hristos in Adevar;

In poienita-n care zburda cerbii,

In florile de piersec si de mar.

In stupii de albina fara gres,

In vantul care sufla mangaios

In ramura-nflorita de cires

Dar vai, in suflet ti-nviat Hristos?

Ai cantarit cu mintea ta crestine

Cat bine ai facut sub cer umbland,

Te simti macar acum pornit spre bine

Macar acum te simti mai bun, mai bland?

Simti tu topita-n suflet vecea ura?

Mai vrei pieirea celui plin de Har?

Ti-ai pus zavor pe barfitoarea-ti gura?

Iubirea pentru semeni o simti jar?

O, daca-aceste legi de-a pururi sfinte

In aur macar azi te-au imbracat

Cu serafimii-n suflet imn fierbinte

Ai drept sa canti: Hristos a Inviat!