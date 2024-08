VATICANUL, orașul – stat plin de semnificație creștină și frumusețe

Astăzi avem privilegiul de a ne îndrepta atenția către o locație cu totul special, centrul mondial al Bisericii Catolice: Vaticanul. Această mică enclavă, situată în inima Romei, este un tezaur de istorie, cultură și spiritualitate. Vă voi purta într-o călătorie prin cele mai importante locuri de vizitat în Vatican, fiecare dintre ele având o semnificație profundă pentru creștinii din întreaga lume.

În capitala Italiei, pelerinii au posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie săvârşită la Episcopia Română a Italiei, după care pot vizita Cetatea Vatican cu Basilica San Pietro care reprezintă una dintre principalele obiective turistice pentru orice vizitator al Romei. Aici se găsesc moaştele Sf. Ap. Petru, iar sub altarul din stânga, numit San Giusepe, se găsesc moaştele Sf. Ap. Simon Zilotul şi a Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului. Construcția bazilicii a început în anul 1506 și a fost finalizată în 1626, fiind un exemplu remarcabil al arhitecturii renascentiste. Când pășiți în interior, veți fi copleșiți de grandoarea și frumusețea sa. Nu trebuie ratată ocazia de a admira faimoasa sculptură Pietà de Michelangelo, un adevărat simbol al compasiunii și suferinței.

De asemenea, pelerinii pot vizita Basilica Santa Maria Magiore (unde, sub altar, se găseşte Leagănul Mântuitorului), Basilica San Giovanni in Laterano, construită de Sf. Constantin cel Mare şi cunoscută ca prima biserică din Roma. Basilica Santa Croce in Gerusaleme (unde se află o parte din lemnul Sf. Cruci şi piroanele Mântuitorului) şi Basilica Cosma şi Damian, unde se găsesc moaştele Sfinţilor.

Un alt loc de o importanță inestimabilă este Capela Sixtină. Cunoscută în întreaga lume pentru tavanul său pictat de Michelangelo, Capela Sixtină este locul unde are loc conclavul pentru alegerea unui nou Papă. Picturile de pe tavan, care înfățișează scene din Cartea Genezei, sunt considerate unele dintre cele mai mari realizări ale artei occidentale. Fresca „Judecata de Apoi” de pe peretele altarului este o operă monumentală ce reflectă puterea și măreția credinței.

Muzeele Vaticanului sunt o comoară de artă și istorie. Fondat în secolul al XVI-lea, acest complex de muzee adăpostește unele dintre cele mai importante opere de artă din lume, inclusiv lucrări de Rafael, Leonardo da Vinci, și Caravaggio. Galeria Hărților, Galeria Tapiseriilor și Camerele lui Rafael sunt doar câteva dintre atracțiile care vă vor lăsa fără cuvinte. Fiecare colț al acestor muzee spune o poveste despre credință, cultură și istorie.

După ce ați explorat interioarele impresionante, vă recomand să faceți o plimbare prin Grădinile Vaticanului. Aceste grădini, care se întind pe aproximativ jumătate din suprafața Vaticanului, sunt o oază de liniște și reflecție. Aici, în mijlocul vegetației luxuriante, veți găsi fântâni, statui și mici capele, fiecare cu propria sa poveste și semnificație duhovnicească.

Nu putem uita de Piața Sfântul Petru, un loc de adunare pentru credincioșii din întreaga lume. Proiectată de Gian Lorenzo Bernini în secolul al XVII-lea, această piață imensă este locul unde Papa ține audiențele generale și binecuvântările publice. Colonnadele impresionante, statuia centrală a Sfântului Petru și obeliscul din centrul pieței creează o atmosferă de solemnitate și unitate spirituală.

Vaticanul nu este doar un loc de o importanță duhovnicească profundă, ci și un tezaur de artă, cultură și istorie. Fiecare colț al acestui mic stat este plin de semnificație și frumusețe. Vă încurajez pe toți să vizitați aceste locuri sfinte și să experimentați personal această îmbinare unică de sacralitate și cultură.

sursa foto: unesco.org