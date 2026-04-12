Vecernia din Duminica Paștilor, numită și „A doua Înviere” | Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În prima zi a Sfintelor Paști, 12 aprilie 2026, începând cu ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, au oficiat Vecernia Învierii Domnului, o slujbă a bucuriei pascale adresată întregii lumi.

Cei doi ierarhi au avut alături un sobor de preoţi şi diaconi, printre care clerici de la Centrul Eparhial, slujitori ai Catedralei, părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu.

În cadrul Vecerniei a fost citită Evanghelia în 11 limbi. Pericopa evanghelică care s-a citit cuprinde versetele de la 19 la 25 din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan. Aceasta are o semnificaţie aparte și arătă faptul că Hristos a venit să mântuiască toate popoarele lumii.

Răspunsurile la strană au fost date de cântăreții Catedralei.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a susținut programul catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, care are loc în fiecare duminică seara. În cadrul acestuia a rostit un cuvânt de învățătură despre victoria asupra morții a Domnului Iisus Hristos. Ierarhul a prezentat originea morții, dar și actul restaurării condiției inițiale nemuritoare a omului, care s-a petrecut prin Înviere.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dragoș Stroian / Radio Renașterea